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Могилевська показала архівне дитяче фото з Маріуполя та висловилась про премію Оскар

11 березня 2024 20:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Могилевська показала архівне дитяче фото з Маріуполя та висловилась про премію Оскар
Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Першу перемогу України на премії "Оскар" активно обговорюють в соцмережах. Фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста Мстислава Чернова отримав статуетку у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".  Історичну подію для нашої країни прокоментувала також співачка Наталія Могилевська. 

Відповідна публікація з’явилася в її соцмережах

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Артистка згадала, як кожного року влітку її родина приїжджала до Маріуполя, до "улюбленого дитячого моря по коліно і будиночку з трояндами в садочку". Також Могилевська пригадала свого дядю, який став жертвою окупантів під час бомбардувань.

"З дядею не було звʼязку півтора місяця. Потім два снаряди влетіли в той будинок. Його дістали сусіди лише через два тижні. І на подвірʼї, в тих трояндах його поховали", — написала Наталія. 

У своєму допису Могилевська згадала захисників Азовсталі, зокрема Святослава Паламара ("Калина") та інших. А підсумувала Наталія премією "Оскар". 

"Я маю особисту гордість за цей "Оскар". Але нічого крім сліз і болі. Нас не захистили, хоча могли. Я не знаю, чи змінить цей "Оскар" ставлення і свідомість. Вічна памʼять всім загиблим в Маріуполі", — підсумувала Могилевська. 

Нагадаємо, раніше ми писали факти про режисера Мстислава Чернова, який здобув "Оскар". Також ми розповідали, що перша леді Олена Зеленська відреагувала на перемогу "20 днів у Маріуполі" на "Оскарі".

Наталія Могилевська
Оскар
соцмережі
українські зірки

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