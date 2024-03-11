Могилевська показала архівне дитяче фото з Маріуполя та висловилась про премію Оскар

Співачка Наталія Могилевська. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Першу перемогу України на премії "Оскар" активно обговорюють в соцмережах. Фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста Мстислава Чернова отримав статуетку у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". Історичну подію для нашої країни прокоментувала також співачка Наталія Могилевська.

Відповідна публікація з’явилася в її соцмережах.

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Артистка згадала, як кожного року влітку її родина приїжджала до Маріуполя, до "улюбленого дитячого моря по коліно і будиночку з трояндами в садочку". Також Могилевська пригадала свого дядю, який став жертвою окупантів під час бомбардувань.

"З дядею не було звʼязку півтора місяця. Потім два снаряди влетіли в той будинок. Його дістали сусіди лише через два тижні. І на подвірʼї, в тих трояндах його поховали", — написала Наталія.

У своєму допису Могилевська згадала захисників Азовсталі, зокрема Святослава Паламара ("Калина") та інших. А підсумувала Наталія премією "Оскар".

"Я маю особисту гордість за цей "Оскар". Але нічого крім сліз і болі. Нас не захистили, хоча могли. Я не знаю, чи змінить цей "Оскар" ставлення і свідомість. Вічна памʼять всім загиблим в Маріуполі", — підсумувала Могилевська.

Нагадаємо, раніше ми писали факти про режисера Мстислава Чернова, який здобув "Оскар". Також ми розповідали, що перша леді Олена Зеленська відреагувала на перемогу "20 днів у Маріуполі" на "Оскарі".