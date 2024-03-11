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Свобода в деталях — режисер Мстислав Чернов вийшов на сцену Оскара в особливому костюмі

11 березня 2024 17:56
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Свобода в деталях — режисер Мстислав Чернов вийшов на сцену Оскара в особливому костюмі
Актор Кілліан Мерфі та режисер Мстислав Чернов. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український режисер Мстислав Чернов під час вручення нагороди на церемонії "Оскар" був вдягнений у піджак із прихованим сенсом. Автор "20 днів у Маріуполі" позував перед камерами у жакеті українського бренду із символічним написом "Свобода".

Про це повідомляє пресслужба бренду Indposhiv, який створював вбрання для режисера.

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Мстислав Чернов був вдягнений у костюм із прихованим сенсом

Класичний чорний костюм для режисера "20 днів у Маріуполі" пошили за індивідуальними мірками.

Мстислав Чернов
Режисер Мстислав Чернов. Фото: Reuters

Бренд приховав у підкладці піджака важливу деталь — написане великими буквами слово "СВОБОДА".

Свобода в деталях — режисер Мстислав Чернов вийшов на сцену Оскара в особливому костюмі - фото 2
Піджак, у якому позував режисер Мстислав Чернов на "Оскарі". Фото: instagram.com/indposhiv_official/

Підкладка жакета була створена у кольорах, які символізують державний прапор Україні. 

Напис жовтого кольору яскраво виділявся на синій тканині.

"Вітаємо Мстислава Чернова і всіх українців з цією важливою відзнакою за фільм "20 днів у Маріуполі". Також на червоній доріжці "Оскара" вперше з’явився український бренд – Indposhiv", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про український бренд Indposhiv

З початку повномасштабного вторгнення РФ обличчям бренду Indposhiv стають військові. Зокрема, у фотосессії бренду брав участь військовий та юрист Масі Найєм, який через війну втратив око.

У костюмах від Indposhiv також позував офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля "Гендальф" Самойленко. Військовий захищає нашу країну із 2014 року і внаслідок бойових дій залишився без ока та руки. 

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, фільм якого здобув "Оскар". Також Олена Зеленська відреагувала на перемогу української стрічки на "Оскарі".

Оскар
премія
костюми
українські зірки
війна в Україні
відомі бренди

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