Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар arrow

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар

11 березня 2024 03:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар
Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм". Це перша українська картина, українського режисера за час незалежності, що отримала премію "Оскар".

Про це пише Новини.LIVE.

Читайте також:

Український фільм вперше в історії отримав Оскар

Церемонія вручення премії "Оскар" відбулася з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді. Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

 

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Фото: Reuters
Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Фото: Reuters

 

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters
Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters

 

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

"Я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: я б хотів, ніколи не створювати цей фільм, я б хотів обміняти цю нагороду на те, щоб Росія ніколи не атакувала Україну і не окупувала наші міста. Я б хотів віддати всю слава, шану за те, щоб Росія не вбивала сотні тисяч українців, обміняв "Оскар" на те щоб, звільнити з полону військових та цивільних. Я не можу змінити історію, минуле. Ми всі, одні з найбільш талановитих людей у світі, але ми маємо слідкувати за тим, що історія фіксується і записується правдиво, і що правда переможе, і жителі Маріуполя і ті, хто віддає свої життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно створює створює спогади, а спогади створюють історію", — сказав зі сцени режисер Мстислав Чернов, який закінчив свою промову словами "Слава Україні".

 

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters
Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters


Фільм став найкасовішою документальною картиною в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату. У листопаді 2023 року фільм виклали у відкритий доступ американського YouTube.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся із режисером фільму "20 днів у Маріуполі". А британські кінокритики вискооцінили фільм "20 днів у Маріуполі".

війна
фільм
Маріуполь
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування