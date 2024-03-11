Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters

Документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм". Це перша українська картина, українського режисера за час незалежності, що отримала премію "Оскар".

Про це пише Новини.LIVE.

Читайте також:

Український фільм вперше в історії отримав Оскар

Церемонія вручення премії "Оскар" відбулася з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді. Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов. Фото: Reuters

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію.

"Я буду першим режисером на цій сцені, який скаже: я б хотів, ніколи не створювати цей фільм, я б хотів обміняти цю нагороду на те, щоб Росія ніколи не атакувала Україну і не окупувала наші міста. Я б хотів віддати всю слава, шану за те, щоб Росія не вбивала сотні тисяч українців, обміняв "Оскар" на те щоб, звільнити з полону військових та цивільних. Я не можу змінити історію, минуле. Ми всі, одні з найбільш талановитих людей у світі, але ми маємо слідкувати за тим, що історія фіксується і записується правдиво, і що правда переможе, і жителі Маріуполя і ті, хто віддає свої життя, ніколи не будуть забуті, тому що кіно створює створює спогади, а спогади створюють історію", — сказав зі сцени режисер Мстислав Чернов, який закінчив свою промову словами "Слава Україні".

Знімальна група фільму "20 днів у Маріуполі". Фото: Reuters



Фільм став найкасовішою документальною картиною в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату. У листопаді 2023 року фільм виклали у відкритий доступ американського YouTube.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся із режисером фільму "20 днів у Маріуполі". А британські кінокритики вискооцінили фільм "20 днів у Маріуполі".