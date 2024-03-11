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Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар

11 марта 2024 03:30
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар
Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм". Это первая украинская картина украинского режиссера за время независимости, получившая премию "Оскар".

Об этом пишет Новости.LIVE.

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Церемония вручения премии "Оскар" прошла с 10 на 11 марта в театре "Долби" в Голливуде. Лента "20 дней в Мариуполе" рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе Донецкой области во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

 

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию.

 

Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters
Съемочная группа фильма "20 дней в Мариуполе". Фото: Reuters


Фильм стал самой кассовой документальной картиной в Украине в прошлом году, собрав 500 тысяч гривен только за первый уикенд проката. В ноябре 2023 года фильм был выложен в открытый доступ американского YouTube.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с режиссером фильма "20 дней в Мариуполе". А британские кинокритики выскооценили фильм " 20 дней в Мариуполе ".

война
фильм
Мариуполь
украинские звезды

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