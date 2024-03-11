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Вишукана Зендея та елегантна Барбі: найяскравіші образи червоної доріжки премії Оскар-2024

11 березня 2024 03:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вишукана Зендея та елегантна Барбі: найяскравіші образи червоної доріжки премії Оскар-2024
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

У Лос-Анджелесі розпочалась 96-та церемонія вручення премії "Оскар". Серед лідерів у номінаціях такі стрічки як "Оппенгеймер", "Барбі" та "Бідолашні створіння".

Про це пише Daily Mail.

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Церемонія вручення премії "Оскар" відбувається з 10 на 11 березня у театрі "Долбі" в Голлівуді. Ведучим церемонії уже вчетверте став американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.

 

Співачка Аріана Гранде. Фото: Reuters
Співачка Аріана Гранде. Фото: Reuters

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Актора Зендея. Фото: Reuters

 

Акторка Ваннаса Хадженс. Фото: Reuters
Акторка Ваннаса Хадженс. Фото: Reuters

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

 

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters
Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

 Акторка Марго Роббі, яка зіграла Барбі в касовому хіті, змінила рожевий колір на витончену чорну сукню, коли вона вражала на червоній доріжці. Аріана Гранде вразила об’ємною рожевою сукнею Giambatista Valli Haute Couture на замовлення. Зендая виглядала неймовірно в чорно-рожевій сукні на одне плече на червоній доріжці. Дженніфер Лоуренс сяяла у чорно-білій сукні.

Картина "Оппенгеймер" отримав 13 номінацій, у тому числі за найкращий фільм і найкращу чоловічу роль Кілліана Мерфі, який є фаворитом після того, як отримав BAFTA, Золотий глобус і премію SAG за роль фізика Дж. Роберта Оппенгеймера.

 

Акторка Емілі Блант. Фото: Reuters
Акторка Емілі Блант. Фото: Reuters

 

Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
Акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

 

Акторка Шерлоз Стоун. Фото: Reuters
Акторка Шерлоз Стоун. Фото: Reuters

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters
Акторка Марго Роббі. Фото: Reuters

 

Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters
Акторка Флоренс П'ю. Фото: Reuters

 

Акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лоуренс. Фото: Reuters

Картина "Барбі" — був номінований на вісім нагород, але також став жертвою критики з боку Академії. Його зірка Марго Роббі не була номінована за найкращу жіночу роль, а Грета Гервіг не була номінована за найкращу режисуру. Акторка Америка Феррера була номінована у категорії "Найкраща актриса" другого плану за роль у фільмі "Барбі". Інші номінації Барбі включають найкращий фільм, найкращу чоловічу роль другого плану для Раяна Гослінга та дві номінації за найкращу пісню, включаючи "I'm Just Ken" Гослінга.

Другим за кількістю номінацій був фільм "Бідні створіння", художній фільм із Еммою Стоун у головній ролі, який вразив критиків, але досі не зміг підняти касові збори. Стоун грає божевільну молоду жінку. Раніше вона була відзначена за найкращу жіночу роль у 2017 році за роль у фільмі "Ла-Ла Ленд".

У номінацї "краща чоловіча роль" представлені Бредлі Купер і Кілліан Мерфі, Колман Домінго, Пол Джаматті та Джеффрі Райт також номіновані.

Нагадаємо, Єва Лонгорія вразила яскравим виходом на червоній доріжці. А Кеті Перрі приголомшила сміливим вбранням.

Оскар
Марго Роббі
закордонні зірки
Зендея

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