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Агресивний Вілл Сміт, падіння Дженніфер Лоуренс і помилкові переможці — найгучніші скандали Оскара

10 березня 2024 21:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Агресивний Вілл Сміт, падіння Дженніфер Лоуренс і помилкові переможці — найгучніші скандали Оскара
Вілл Сміт дає ляпаса Кріс Року. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Премія "Оскар" — одна з найпопулярніших та найочікуваніших подій кожного року. Причина не тільки в великій кількості зірок, інтризі перемог, а ще й в постійних скандалах.

Редакція Новини.LIVE пригадала головні курйози премії. 

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Ведучий "Оскара" Кріс Рок пожартував про нову зачіску дружини Вілла Сміта — вона втратила своє волосся через алопецію. Актор, щоб захистити честь своєї коханої, вийшов на сцену і дав ведучому ляпаса по обличчю.

"Щоб я більше не чув імені моєї дружини з твого брудного рота", — додав Смітт, коли повернувся на своє місце. 

"Ла-Ла Ленд" переміг лише на кілька хвилин

Під час церемонії 2017 року ведучі Воррен Бітті та Фей Данаєй назвали переможцем у номінації "найкращий фільм" мюзикл "Ла-Ла Ленд". Втім, з'ясувалось, що це помилка і переміг фільм "Місячне світло". Премію ще довго критикували після цього курйозу.

Падіння Дженніфер Лоуренс у сукні за 4 мільйони доларів

Акторка вдягла на премію надзвичайно гарну сукню від Dior. Ходили чутки, що її вартість сягала 4 мільйонів доларів. Сукня не мала бретелів і була з відкритою лінією плечей, а доповнювали образ діамантові сережки і елегантна зачіска.  

Запам'яталась Дженніфер Лоуренс на тій премії не тільки через вишуканий наряд, а ще й падінням на східцях. Зірка виграла у номінації "Найкраща жіноча роль", втім, коли піднімалась на сцену, заплуталась у сукні і присіла на шляху до нагороди.  

Оголення у прямому етері

Чимало років тому оголення на телебаченні було шокуючою подією. Так сталось і на "Оскарі-1974". Ведучий Девід Нівен почав запрошувати на сцену легендарну актрису Елізабет Тейлор для оголошення чергового переможця "Оскара", проте замість неї з'явилась інша "зірка". 

До нього вибіг голий гей-правозахисник Роберт Опель. Він показав знак миру, а після цього зник, залишивши за собою шлейф шоку, розгубленості та збентеження.
 

Пранкери у сукнях Дженніфер Лопес і Гвінет Пелтроу

Творці культового мультсеріалу "Південний парк" Трей Паркер і Метт Стоун прийшли на "Оскар" у сукнях. Для 2000 року — це був справжній шок. Вибрали вони не просто гарні образи, а саме скопіювали наряди Дженніфер Лопес і Гвінет Пелтроу.

Після премії зірки зізнались, що у той день вживали заборонені речовини і навряд чи наважились би вийти на публіку в таких аутфітах на тверезу голову.

Раніше ми розповіли, де і як українцям дивитися "Оскар".

Також ми писали, хто з режисерів номінований на премію.

скандал
Оскар
премія
Дженніфер Лоуренс
Вілл Сміт

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