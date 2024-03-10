Коли та де дивитися вручення Оскар — дата та час проведення головної кіноподії року

Премія "Оскар". Фото: Shutterstock

У ніч з 10 на 11 березня в Лос-Анджелесі відбудеться головна кіноподія року — премія "Оскар". Цьогоріч на нагороду претендує фільм українського виробництва. Пряму трансляцію події можна буде переглянути у додатку "Дія" та на телеканалі "Суспільне Культура".

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Читайте також:

Де можна безкоштовно подивитися трансляцію "Оскару"

Трансляцію головної премії буде можна буде переглянути у застосунку "Дія" у ніч з 10 на 11 березня.

Серед номінантів на "Оскар-2024" є українська стрічка Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки і Василіси Степанової "20 днів у Маріуполі", яка претендує на звання найкращого документального фільму.

Кінострічка розповідає про команду журналістів, які на початку війни опинилися в Маріуполі, намагалися вижити та донести, що відбувається в місті.

"20 днів у Маріуполі" претендує на звання найкращого документального фільму.

"Дивіться церемонію вручення на Дія.ТV на "Суспільне Культура HD" та дізнайтеся, чи отримає Україна статуетку в категорії "Найкращий документальний фільм". Початок о 00:30. Зустрінемося в "Дії", — йдеться у повідомленні.

Визначну церемонію "Оскар" в Україні буде також транслювати український телеканал "Суспільне Культура". Трансляція червоної доріжки розпочнеться о 00:30, а самої церемонії нагородження — о 1:00 за Києвом.

Вести церемонію буде американський ведучий та комік Джиммі Кіммел. Для нього це вже буде четвертий "Оскар", адже він вів шоу у 2017, 2018 та 2023 роках.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто з зірок претендує на перемогу в категорії "Найкраща чоловіча роль". А також хто з зірок потрапив до номінації "Найкраща режисерська робота".