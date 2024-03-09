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Хто з режисерів претендує на статуетку премії Оскар-2024

9 березня 2024 07:11
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Стас Кожушко
Редактор
Хто з режисерів претендує на статуетку премії Оскар-2024
Британський режисер Крістофер Нолан з дружиною. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Менше як 48 годин залишається до урочистої церемонії нагородження премії "Оскар-2024", яка пройде в Лос-Анджелесі (США). В Голлівуді вже проходять світські заходи з цієї нагоди, а знаменитості готуються до виходу на червону доріжку.

Новини.LIVE розкаже, хто з зірок потрапив до номінації "Найкраща режисерська робота".

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Мартін Скорсезе "Вбивці квіткової повні"

81-річний американський режисер — найдосвідченіший серед усіх претендентів на перемогу. Для нього це вже сьома номінація в цій категорії. У своєму активі суперзірка має одну статуетку. 

У стрічці "Вбивці квіткової повні" зіграли такі знаменитості, як Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. А Лілі Гладстон також претендує на перемогу в категорії "Найкраща жіноча роль"

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Режисер Мартін Скорсезе. Фото: Reuters

Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")

53-річний американо-британський артист є одним з найкасовіших режисерів в історії. Його фільми зібрали мільярди доларів, а за роботу над касовим хітом про батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера Крістофер отримав другу номінацію в цій категорії.

До речі, на преміях BAFTA та "Золотий глобус" він став кращим режисером за фільм "Оппенгеймер". Саме тому Нолан є одним з фаворитів кінокритиків. 

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Режисер Крістофер Нолан. Фото: Reuters

Йоргос Лантімос ("Бідолашні створіння")

Для 50-річного грецького режисера це також друга номінація в цій категорії. Втім експерти ставлять більше на Емму Стоун, яка претендує на статуетку за виконання головної ролі в цій стрічці. Цього року Йоргос став лауреатом премії "Золотий глобус" у категорії "Найкращий фільм — комедія чи мюзикл".

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Режисер Йоргос Лантімос та акторка Емма Стоун. Фото: Reuters

Жустін Тріє ("Анатомія падіння")

45-річна французька режисерка — єдина жінка в цій категорії. Для неї це перша номінація на найпрестижнішу кінопремію світу. В колекції "Анатомія падіння" вже чимало нагород. Так, наприклад, стрічка була включена до основної конкурсної програми 76-го Каннського кінофестивалю та отримала "Золоту пальмову гілку".

Хто з режисерів претендує на статуетку премії Оскар-2024 - фото 4
Режисерка Жустін Тріє. Фото: Reuters

Джонатан Глейзер ("Зона інтересу")

Ця стрічка стала лише четвертим повнометражним фільмом для 58-річного британського режисера. До цього він знімав рекламу для великих компаній, документалки та відеокліпи для відомих музикантів. Серед них, наприклад, такі гурти як Massive Attack, Blur, Radiohead. Для Джонатана це перша номінація на премію "Оскар". 

Хто з режисерів претендує на статуетку премії Оскар-2024 - фото 5
Режисер Джонатан Глейзер (в центрі). Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, які акторки претендують на статуетку премії "Оскар-2024". Також ми розповідали, хто зі знаменитостей потрапив до номінації "Найкраща чоловіча роль".

Оскар
кіно
премія
Голлівуд
Крістофер Нолан

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