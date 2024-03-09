Кто из режиссеров претендует на статуэтку премии Оскар-2024

Британский режиссер Кристофер Нолан с супругой. Фото: Reuters

Меньше 48 часов остается до торжественной церемонии награждения премии "Оскар-2024", которая пройдет в Лос-Анджелесе (США). В Голливуде уже проходят светские мероприятия по этому поводу, а знаменитости готовятся к выходу на красную дорожку.

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд попал в номинацию "Лучшая режиссерская работа".

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Мартин Скорсезе "Убийцы цветочной луны"

81-летний американский режиссер — самый опытный из всех претендентов на победу. Для него это уже седьмая номинация в этой категории. В своем активе суперзвезда имеет одну статуэтку.

В ленте "Убийцы цветочной луны" сыграли такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. А Лили Гладстон также претендует на победу в категории "Лучшая женская роль"

Режиссер Мартин Скорсезе. Фото: Reuters

Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")

53-летний американо-британский артист является одним из самых кассовых режиссеров в истории. Его фильмы собрали миллиарды долларов, а за работу над кассовым хитом об отце атомной бомбы Роберте Оппенгеймере Кристофер получил вторую номинацию в этой категории.

Кстати, на премиях BAFTA и "Золотой глобус" он стал лучшим режиссером фильма "Оппенгеймер". Поэтому Нолан является одним из фаворитов кинокритиков.

Режиссер Кристофер Нолан. Фото: Reuters

Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")

Для 50-летнего греческого режиссера это вторая номинация в этой категории. Впрочем, эксперты ставят больше на Эмму Стоун, которая претендует на статуэтку за исполнение главной роли в этой ленте. В этом году Йоргос стал лауреатом премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм — комедия или мюзикл".

Режиссер Йоргос Лантимос и актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

Жустин Трие ("Анатомия падения")

45-летний французский режиссер — единственная женщина в этой категории. Для нее это первая номинация на самую престижную кинопремию мира. В коллекции "Анатомия падения" уже немало наград. Так, например, лента была включена в основную конкурсную программу 76-го Каннского кинофестиваля и получила "Золотую пальмовую ветвь".

Режиссер Жустин Трие. Фото: Reuters

Джонатан Глейзер ("Зона интереса")

Эта картина стала лишь четвертым полнометражным фильмом для 58-летнего британского режиссера. До этого он снимал рекламу для крупных компаний, документалки и видеоклипы известных музыкантов. Среди них, например, такие группы, как Massive Attack, Blur, Radiohead. Для Джонатана это первая номинация на премию "Оскар".

Режиссер Джонатан Глейзер (в центре). Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, какие актрисы претендуют на статуэтку премии "Оскар-2024". Также мы рассказывали, кто из знаменитостей попал в номинацию "Лучшая мужская роль".