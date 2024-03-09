Кто из режиссеров претендует на статуэтку премии Оскар-2024
Меньше 48 часов остается до торжественной церемонии награждения премии "Оскар-2024", которая пройдет в Лос-Анджелесе (США). В Голливуде уже проходят светские мероприятия по этому поводу, а знаменитости готовятся к выходу на красную дорожку.
Новини.LIVE расскажет, кто из звезд попал в номинацию "Лучшая режиссерская работа".
Мартин Скорсезе "Убийцы цветочной луны"
81-летний американский режиссер — самый опытный из всех претендентов на победу. Для него это уже седьмая номинация в этой категории. В своем активе суперзвезда имеет одну статуэтку.
В ленте "Убийцы цветочной луны" сыграли такие знаменитости, как Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. А Лили Гладстон также претендует на победу в категории "Лучшая женская роль"
Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
53-летний американо-британский артист является одним из самых кассовых режиссеров в истории. Его фильмы собрали миллиарды долларов, а за работу над кассовым хитом об отце атомной бомбы Роберте Оппенгеймере Кристофер получил вторую номинацию в этой категории.
Кстати, на премиях BAFTA и "Золотой глобус" он стал лучшим режиссером фильма "Оппенгеймер". Поэтому Нолан является одним из фаворитов кинокритиков.
Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные")
Для 50-летнего греческого режиссера это вторая номинация в этой категории. Впрочем, эксперты ставят больше на Эмму Стоун, которая претендует на статуэтку за исполнение главной роли в этой ленте. В этом году Йоргос стал лауреатом премии "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм — комедия или мюзикл".
Жустин Трие ("Анатомия падения")
45-летний французский режиссер — единственная женщина в этой категории. Для нее это первая номинация на самую престижную кинопремию мира. В коллекции "Анатомия падения" уже немало наград. Так, например, лента была включена в основную конкурсную программу 76-го Каннского кинофестиваля и получила "Золотую пальмовую ветвь".
Джонатан Глейзер ("Зона интереса")
Эта картина стала лишь четвертым полнометражным фильмом для 58-летнего британского режиссера. До этого он снимал рекламу для крупных компаний, документалки и видеоклипы известных музыкантов. Среди них, например, такие группы, как Massive Attack, Blur, Radiohead. Для Джонатана это первая номинация на премию "Оскар".
Напомним, ранее мы писали, какие актрисы претендуют на статуэтку премии "Оскар-2024". Также мы рассказывали, кто из знаменитостей попал в номинацию "Лучшая мужская роль".
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