Зеленський поспілкувався з номінантом премії Оскар за фільм про Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський на відеозв'язку з Мстиславом Черновим. Фото: Instagram/zelenskyy_official

Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку поспілкувався з режисером номінованого на премію "Оскар-2024" документального фільму "20 днів у Маріуполі" Мстиславом Черновим. Також під час розмови був присутній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Відповідні публікації з’явились в соцмережах президента України.

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Президент України подякував всій команді, яка працювала над документальним фільмом "20 днів у Маріуполі". Зеленський зазначив, що вони викрили для всього світу звірства Росії проти нашого народу.

"Ця жахлива та правдива розповідь має критично важливе значення для протидії російській брехні, утримання України в центрі уваги та для розуміння, що наша держава має виграти цю війну, а Росія має бути притягнута до відповідальності", — сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Instagram/zelenskyy_official

Також Зеленський подякував інтернаціональній команді за їхню безстрашну й невтомну роботу та побажав успіхів у номінації. Імена лауреатів премії "Оскар-2024" стануть відомі рано вранці в понеділок, 11 березня. Урочиста церемонія нагородження пройде в Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США).

Режиссер Мстислав Чернов. Фото: Instagram/zelenskyy_official

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

Відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою зустріли повномасштабну війну в Маріуполі. Попри усі розмови та чутки про напад Росії, до такого розвитку подій люди не були готові. На 21-й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста.

Документальний фільм зроблено у співробітництві Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал для фільму було відзнято під час перших днів облоги Маріуполя. Світова прем’єра відбулась на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію. А нещодавно стрічку відзначили на BAFTA у Лондоні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав указ про звільнення строковиків в запас. Також ми розповідали, які акторки номіновані на премію "Оскар-2024".