Зеленский пообщался с номинантом премии Оскар за фильм о Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский на видеосвязи с Мстиславом Черновым. Фото: Instagram/zelenskyy_official

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи пообщался с режиссером номинированного на премию "Оскар-2024" документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Также при разговоре присутствовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Соответствующие публикации появились в соцсетях президента Украины.

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Владимир Зеленский пообщался с Мстиславом Черновым

Президент Украины поблагодарил всю команду, которая работала над документальным фильмом "20 дней в Мариуполе". Зеленский отметил, что они разоблачили для всего мира зверства России против нашего народа.

"Этот ужасный и правдивый рассказ имеет критически важное значение для противодействия российской лжи, содержания Украины в центре внимания и для понимания, что наше государство должно выиграть эту войну, а Россия должна быть привлечена к ответственности", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Instagram/zelenskyy_official

Также Зеленский поблагодарил интернациональную команду за их бесстрашную и неутомимую работу и пожелал успехов в номинации. Имена лауреатов премии "Оскар-2024" станут известны рано утром в понедельник, 11 марта. Торжественная церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Режиссер Мстислав Чернов. Фото: Instagram/zelenskyy_official

О фильме "20 дней в Мариуполе"

Видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов вместе со своими коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой встретили полномасштабную войну в Мариуполе. Несмотря на разговоры и слухи о нападении России, к такому развитию событий люди не были готовы. На 21-й день после начала вторжения им удалось выехать через гуманитарный коридор. С тех пор в Мариуполе нет ни одного журналиста.

Документальный фильм сделан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал для фильма был отснят во время первых дней осады Мариуполя. Мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance, где фильм получил приз зрителей. За свою работу украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию. А недавно картину отметили на BAFTA в Лондоне.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас. Также мы рассказывали, какие актрисы номинированы на премию "Оскар-2024".