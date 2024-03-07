Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Зеленский пообщался с номинантом премии Оскар за фильм о Мариуполе arrow

Зеленский пообщался с номинантом премии Оскар за фильм о Мариуполе

7 марта 2024 20:49
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Зеленский пообщался с номинантом премии Оскар за фильм о Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский на видеосвязи с Мстиславом Черновым. Фото: Instagram/zelenskyy_official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи пообщался с режиссером номинированного на премию "Оскар-2024" документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстиславом Черновым. Также при разговоре присутствовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Соответствующие публикации появились в соцсетях президента Украины.

Читайте также:

Владимир Зеленский пообщался с Мстиславом Черновым

Президент Украины поблагодарил всю команду, которая работала над документальным фильмом "20 дней в Мариуполе". Зеленский отметил, что они разоблачили для всего мира зверства России против нашего народа.

"Этот ужасный и правдивый рассказ имеет критически важное значение для противодействия российской лжи, содержания Украины в центре внимания и для понимания, что наше государство должно выиграть эту войну, а Россия должна быть привлечена к ответственности", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский пообщался с номинантом премии Оскар за фильм о Мариуполе - фото 1
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Instagram/zelenskyy_official

Также Зеленский поблагодарил интернациональную команду за их бесстрашную и неутомимую работу и пожелал успехов в номинации. Имена лауреатов премии "Оскар-2024" станут известны рано утром в понедельник, 11 марта. Торжественная церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Зеленский пообщался с номинантом премии Оскар за фильм о Мариуполе - фото 2
Режиссер Мстислав Чернов. Фото: Instagram/zelenskyy_official

О фильме "20 дней в Мариуполе"

Видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов вместе со своими коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой встретили полномасштабную войну в Мариуполе. Несмотря на разговоры и слухи о нападении России, к такому развитию событий люди не были готовы. На 21-й день после начала вторжения им удалось выехать через гуманитарный коридор. С тех пор в Мариуполе нет ни одного журналиста.

Документальный фильм сделан в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал для фильма был отснят во время первых дней осады Мариуполя. Мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance, где фильм получил приз зрителей. За свою работу украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию. А недавно картину отметили на BAFTA в Лондоне.

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас. Также мы рассказывали, какие актрисы номинированы на премию "Оскар-2024".

Владимир Зеленский
Офис президента
Оскар
кино
Мариуполь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта