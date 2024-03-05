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Хто претендує на Оскар-2024 в номінації "Найкраща жіноча роль"

5 березня 2024 06:25
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Стас Кожушко
Редактор
Хто претендує на Оскар-2024 в номінації "Найкраща жіноча роль"
Американська акторка Емма Стоун. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До урочистої церемонії нагородження премії "Оскар-2024" залишається менш як тиждень. Імена лауреатів оголосять вранці понеділка 11 березня за київським часом. Для деяких знаменитостей бажана статуетка стане першою в кар’єрі. 

Новини.LIVE розкаже, хто з зірок претендує на перемогу в категорії "Найкраща жіноча роль".

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Емма Стоун ("Бідолашні створіння")

Титулована 36-річна американська акторка є фавориткою цієї номінації. За роль Белли Бакстер у фільмі режисера Йоргоса Лантімоса вона вже отримала чимало престижних нагород, зокрема BAFTA та "Золотий глобус". У стрічці вона грає молоду жінку вікторіанської епохи, яка після воскресіння вченим тікає з розпусним адвокатом, щоб пізнати себе.

В Емми Стоун вже є статуетка премії "Оскар" в цій категорії. 2017 року вона стала лауреаткою за головну роль в фільмі "Ла-Ла Ленд". Також в активі Емми дві номінації в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" за фільми "Бердмен" та "Фаворитка".

Лілі Гладстоун ("Вбивці квіткової повні")

До ролі Моллі Баркгарт в кримінальній драмі режисера Мартіна Скорсезе 37-річна американська акторка індіанського походження була мало відома. В неї не було серйозних номінацій та багатомільйонних проєктах. Втім партнерство з Леонардо Ді Капріо та Робертом Де Ніро в стрічці культового режисера зробило свою справу. 

На початку цього року Лілі отримала премію Золотий глобус та стала всесвітньовідомою. Після Емми Стоун вона є першою в прогнозах кінокритиках на отримання премії "Оскар". 

Сандра Гюллер ("Анатомія падіння")

У французькому трилері від Жустін Тріє 45-річна німецька акторка зіграла  письменницю Сандру Войтер, яка намагається довести свою невинність у смерті чоловіка. Ця стрічка отримала головну премію Каннського кінофестивалю та інші нагороди на престижних преміях. В активі Сандри Гюллер є також статуетки, зокрема від Берлінале. Її вона отримала ще 2006 року. 

Аннетт Бенінг ("Даяна Наєд")

Для титулованої 65-річної американської акторки це вже п’ята номінація на премії "Оскар". Історія спортсменки Даяни Наєд може принести зірці першу статуетку. Її героїня у віці 60 років зі своїм кращим другом і тренером Бонні Столл вирішує реалізувати свою мрію: пропливти у відкритому океані від Куби до Флориди. Це стрічка заснована на реальних подіях.

Кері Малліган ("Маестро")

Роль Феліції Монтеалегре Бернстайн, коханої диригента Леонарда Бернстайна, принесла 38-річній американській акторці третю номінацію на премію "Оскар". У фільмографії Кері чимало гучних проєктів. Втім стрічка режисера та актора Бредлі Купера (який зіграв головну роль і теж претендує на статуетки) може стати для знаменитості проривною, стверджують деякі кінокритики.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стали відомі перші касові збори нової частини фільму "Дюна". Також ми розповідали, що робочу версію фільму "Буча" показали у США.

Оскар
премія
Емма Стоун
Голлівуд
актори
закордонні зірки

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