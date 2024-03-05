Кто претендует на Оскар-2024 в номинации "Лучшая женская роль"

Американская актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

До торжественной церемонии награждения премии "Оскар-2024" остается менее недели. Имена лауреатов объявят утром понедельника 11 марта по киевскому времени. Для некоторых знаменитостей желанная статуэтка станет первой в карьере.

Новини.LIVE расскажет, кто из звезд претендует на победу в категории "Лучшая женская роль".

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Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Титулованная 36-летняя американская актриса является фавориткой этой номинации. За роль Беллы Бакстер в фильме режиссера Йоргоса Лантимоса она уже получила немало престижных наград, в частности BAFTA и "Золотой глобус". В ленте она играет молодую женщину викторианской эпохи, которая после воскрешения ученым убегает с развратным адвокатом, чтобы узнать себя.

У Эммы Стоун уже есть статуэтка премии "Оскар" в этой категории. В 2017 году она стала лауреаткой за главную роль в фильме "Ла-Ла Ленд". Также в активе Эммы две номинации в категории "Лучшая женская роль второго плана" за фильмы "Бердмэн" и "Фаворитка".

Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")

До роли Молли Баркгарта в криминальной драме режиссера Мартина Скорсезе 37-летняя американская актриса индейского происхождения была мало известна. У нее не было серьезных номинаций и многомиллионных проектов. Впрочем, партнерство с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в ленте культового режиссера сделало свое дело.

В начале этого года Лили получила премию "Золотой глобус" и стала всемирно известной. После Эммы Стоун она является первой в прогнозах кинокритиков на получение премии "Оскар".

Сандра Гюллер ("Анатомия падения")

Во французском триллере от Жустин Трие 45-летняя немецкая актриса сыграла писательницу Сандру Войтер, пытающуюся доказать свою невиновность в смерти мужа. Эта картина получила главную премию Каннского кинофестиваля и другие награды на престижных премиях. В активе Сандры Гюллер есть также статуэтки, в частности от Берлинале. Ее она получила еще в 2006 году.

Аннетт Беннинг ("Даяна Найед")

Для титулованной 65-летней американской актрисы это уже пятая номинация на премии "Оскар". История спортсменки Дайаны Найед может принести звезде первую статуэтку. Ее героиня в возрасте 60 лет со своим лучшим другом и тренером Бонни Столл решает реализовать свою мечту: проплыть в открытом океане от Кубы до Флориды. Эта лента основана на реальных событиях.

Кэри Маллиган ("Маэстро")

Роль Фелиции Монтеалегре Бернстайна, возлюбленной дирижера Леонарда Бернстайна, принесла 38-летней американской актрисе третью номинацию на премию "Оскар". В фильмографии Кэри много громких проектов. Впрочем, лента режиссера и актера Брэдли Купера (сыгравшего главную роль и тоже претендующего на статуэтки) может стать для знаменитости прорывной, утверждают некоторые кинокритики.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно первые кассовые сборы новой части фильма "Дюна". Также мы рассказывали, что рабочую версию фильма "Буча" показали в США.