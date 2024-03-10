Когда и где смотреть вручение Оскар — дата и время проведения главного кинособытия года

Премия "Оскар". Фото: Shutterstock

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоится главное кинособытие года — премия "Оскар". В этом году на награду претендует фильм украинского производства. Прямую трансляцию события можно будет просмотреть в приложении "Дія" и на телеканале "Суспільне Культура".

Об этом сообщает пресс-служба "Дія".

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Трансляцию главной премии можно будет пересмотреть в приложении "Дія" в ночь с 10 на 11 марта.

Среди номинантов на "Оскар-2024" есть украинская лента Мстислава Чернова, Евгения Малолетки и Василисы Степановой "20 дней в Мариуполе", которая претендует на звание лучшего документального фильма.

Кинолента рассказывает о команде журналистов, которые в начале войны оказались в Мариуполе, пытались выжить и донести происходящее в городе.

"20 дней в Мариуполе" претендует на звание лучшего документального фильма.

"Смотрите церемонию вручения на Дія. TV на "Суспідбне Культура HD" и узнайте, получит ли Украина статуэтку в категории "Лучший документальный фильм". Начало в 00:30. Встретимся в "Дії", — говорится в сообщении.

Выдающуюся церемонию "Оскар" в Украине будет также транслировать украинский телеканал "Суспільне Культура". Трансляция красной дорожки начнется в 00:30, а самой церемонии награждения – в 01:00 по Киеву.

Вести церемонию будет американский ведущий и комик Джимми Киммел. Для него это будет четвертый "Оскар", ведь он вел шоу в 2017, 2018 и 2023 годах.

Напомним, ранее мы писали, кто из звезд претендует на победу в категории "Лучшая мужская роль". А также кто из звезд попал в номинацию "Лучшая режиссерская работа".