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Агрессивный Уилл Смит, падение Дженнифер Лоуренс и ошибочные победители — главные скандалы Оскара

10 марта 2024 21:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Агрессивный Уилл Смит, падение Дженнифер Лоуренс и ошибочные победители — главные скандалы Оскара
Уилл Смит дает пощечину Крис Года. Фото: стоп-кадр
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Премия "Оскар" — одно из самых популярных и ожидаемых событий каждого года. Причина не только в большом количестве звезд, интриге побед, но и в постоянных скандалах.

Редакция Новини.LIVE вспомнила главные курьезы премии.

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Ведущий "Оскара" Крис Рок пошутил о новой прическе жены Вилла Смита — она потеряла свои волосы из-за алопеции. Актер, чтобы защитить честь своей возлюбленной, вышел на сцену и дал ведущему пощечину.

"Чтобы я больше не слышал имени моей жены из твоего грязного рта", — добавил Смит, когда вернулся на свое место.

"Ла-Ла Ленд" победил всего на несколько минут

Во время церемонии 2017 года ведущие Уоррен Битти и Фэй Данаей назвали победителем в номинации "лучший фильм" мюзикл "Ла-Ла Ленд". Впрочем, выяснилось, что это была ошибка и победил фильм "Лунный свет". Премию еще долго критиковали после этого курьеза.

Падение Дженнифер Лоуренс в платье за 4 миллиона долларов

Актриса надела на премию необыкновенно красивое платье от Dior. Ходили слухи, что его стоимость достигала 4 миллионов долларов. Платье не имело бретелей и было с открытой линией плеч, а дополняли образ бриллиантовые серьги и элегатная прическа.

Запомнилась Дженнифер Лоуренс на той премии не только из-за изысканного наряда, но и падения на лестнице. Звезда выиграла в номинации "Лучшая женская роль", впрочем, когда поднималась на сцену, запуталась в платье и присела на пути к награде.

Обнажение в прямом эфире

Многие годы назад обнажение на телевидении было шокирующим событием. Так случилось и на "Оскаре-1974". Ведущий Дэвид Нивен начал приглашать на сцену легендарную актрису Элизабет Тейлор для оглашения очередного победителя, однако вместо нее появилась другая "звезда".

К нему выбежал голый гей-правозащитник Роберт Опель. Он показал знак мира, а затем исчез, оставив за собой шлейф шока, растерянности и смущения.

Пранкеры в платьях Дженнифер Лопес и Гвинет Пэлтроу

Создатели культового мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун пришли на "Оскар" в платьях. Для 2000 года это был настоящий шок. Выбрали они не просто хорошие образы, а именно скопировали наряды Дженнифер Лопес и Гвинет Пелтроу.

После премии звезды признались, что в тот день употребляли запрещенные вещества и вряд ли решились выйти на публику в таких аутфитах на трезвую голову.

Раньше мы рассказали, где и как украинцам смотреть "Оскар".

Также мы писали, кто из режиссеров номинирован на премию.

скандал
Оскар
премия
Дженнифер Лоуренс
Уилл Смит

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