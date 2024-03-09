Єва Лонгорія у тісному корсеті вийшла на червону доріжку кінозаходу

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Голлівудська акторка Єва Лонгорія виглядала неймовірно на 17-й щорічній вечірці номінантів на Оскар. На заході, який відбувся в Catch Steak у Лос-Анджелесі, 48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" продемонструвала своє шикарне почуття стилю у корсеті в поєднанні з чорними штанами та атласним поясом.

Про це пише Daily Mail.

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Поверх свого стильного та спокусливого ансамблю вона одягла піджак із блискітками на плечах. Єва доповнила свій образ підборами та сережками-кільцями, інкрустованими діамантами.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Раніше акторка розповіла, як вперше спробувала себе у ролі режисера 12 років тому, їй довелося "переконати людей, які думали, що вона просто гарна жінка".

Зірка здобула славу, коли знялася у фільмі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі гламурної Габріель Соліс.

Вона сказала свою кар’єру та любов до режисури: "Я думаю, що в душі я завжди була продюсером і режисером. Коли я переїхала до Голлівуду, з першої хвилини я була зачарована тим, що відбувається поза камерою. Люди думають, що я актриса, яка розвинулася як режисер і продюсер, але я вважаю, що я завжди була режисером і продюсером, який захопився акторською діяльністю", — розповіла зірка.

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

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