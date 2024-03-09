Єва Лонгорія у тісному корсеті вийшла на червону доріжку кінозаходу
Голлівудська акторка Єва Лонгорія виглядала неймовірно на 17-й щорічній вечірці номінантів на Оскар. На заході, який відбувся в Catch Steak у Лос-Анджелесі, 48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" продемонструвала своє шикарне почуття стилю у корсеті в поєднанні з чорними штанами та атласним поясом.
Про це пише Daily Mail.
Єва Лонгорія вразила гламурним образом
Поверх свого стильного та спокусливого ансамблю вона одягла піджак із блискітками на плечах. Єва доповнила свій образ підборами та сережками-кільцями, інкрустованими діамантами.
Раніше акторка розповіла, як вперше спробувала себе у ролі режисера 12 років тому, їй довелося "переконати людей, які думали, що вона просто гарна жінка".
Зірка здобула славу, коли знялася у фільмі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі гламурної Габріель Соліс.
Вона сказала свою кар’єру та любов до режисури: "Я думаю, що в душі я завжди була продюсером і режисером. Коли я переїхала до Голлівуду, з першої хвилини я була зачарована тим, що відбувається поза камерою. Люди думають, що я актриса, яка розвинулася як режисер і продюсер, але я вважаю, що я завжди була режисером і продюсером, який захопився акторською діяльністю", — розповіла зірка.
Нагадаємо, американська акторка Крістен Стюарт шокувала майже оголеним виходом на прем'єрі фільму. А Кеті Перрі оголила принади на престижній премії.
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