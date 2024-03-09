Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Єва Лонгорія у тісному корсеті вийшла на червону доріжку кінозаходу arrow

Єва Лонгорія у тісному корсеті вийшла на червону доріжку кінозаходу

9 березня 2024 15:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Єва Лонгорія у тісному корсеті вийшла на червону доріжку кінозаходу
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Голлівудська акторка Єва Лонгорія виглядала неймовірно на 17-й щорічній вечірці номінантів на Оскар. На заході, який відбувся в Catch Steak у Лос-Анджелесі, 48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" продемонструвала своє шикарне почуття стилю у корсеті в поєднанні з чорними штанами та атласним поясом.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Єва Лонгорія вразила гламурним образом

Поверх свого стильного та спокусливого ансамблю вона одягла піджак із блискітками на плечах. Єва доповнила свій образ підборами та сережками-кільцями, інкрустованими діамантами.

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Раніше акторка розповіла, як вперше спробувала себе у ролі режисера 12 років тому, їй довелося "переконати людей, які думали, що вона просто гарна жінка".

Зірка здобула славу, коли знялася у фільмі "Відчайдушні домогосподарки" в ролі гламурної Габріель Соліс.

Вона сказала свою кар’єру та любов до режисури: "Я думаю, що в душі я завжди була продюсером і режисером. Коли я переїхала до Голлівуду, з першої хвилини я була зачарована тим, що відбувається поза камерою. Люди думають, що я актриса, яка розвинулася як режисер і продюсер, але я вважаю, що я завжди була режисером і продюсером, який захопився акторською діяльністю", — розповіла зірка.

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Нагадаємо, американська акторка Крістен Стюарт шокувала майже оголеним виходом на прем'єрі фільму. А Кеті Перрі оголила принади на престижній премії.

Оскар
закордонні зірки
зірки
Єва Лонгорія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити