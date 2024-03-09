Ева Лонгория в тесном корсете вышла на красную дорожку киномероприятия

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Голливудская актриса Ева Лонгория выглядела невероятно на 17 ежегодной вечеринке номинантов на Оскар. На мероприятии, которое состоялось в Catch Steak в Лос-Анджелесе, 48-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" продемонстрировала свое шикарное чувство стиля в корсете в сочетании с черными брюками и атласным поясом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Поверх своего стильного и соблазнительного ансамбля она надела пиджак с блестками на плечах. Ева дополнила свой образ каблуками и серьгами-кольцами, инкрустированными бриллиантами.

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Ранее актриса рассказала, как впервые попробовала себя в роли режиссера 12 лет назад, ей пришлось "убедить людей, которые думали, что она просто красивая женщина".

Звезда получила славу, когда снялась в фильме "Отчаянные домохозяйки" в роли гламурной Габриэль Солис.

Она поведала о карьере и любви к режиссуре: "Я думаю, что в душе я всегда была продюсером и режиссером. Когда я переехала в Голливуд, с первой минуты я была очарована происходящим за камерой. Люди думают, что я актриса, которая развилась в режиссера и продюсера, но я считаю, что я всегда была режиссером и продюсером, увлекающимся актерской деятельностью", — рассказала звезда.

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Напомним, американская актриса Кристен Стюарт шокировала почти обнаженным выходом на премьере фильма. А Кэти Перри обнажила прелести на престижной премии.