Найбільша фанатка — наречена Кріштіану Роналду підкорила подіум у Парижі

Наречена Кріштіану Роналду Джорджинна Родрігез. Фото: Reuters

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес віддала належне своєму бойфренду-футболісту під час показу жіночого одягу Vetements сезону осінь/зима 2024-2025 під час Тижня моди в Парижі. 30-річна інфлюенсерка була в червоній сукні з цифрою сім спереду та прізвищем її партнера. Також серед інших моделей були Вінні Гарлоу та "відчайдушна домогосподарка" акторка Марісія Косс.

Про це пише Daily Mail.

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39-річний Кріштіану носив футболку з номером сім під час свого першого перебування в "Манчестер Юнайтед" і продовжив цю традицію в Реалі та Ювентусі.

До Джорджини на показі також приєдналися діти пари, які спостерігали за моделлю на подіумі. На модному шоу маму підтримували 13-річний Кріштіану-молодший, п’ятирічна Алана та 6-річні близнюки Єва Марія та Матео. Пара є батьками Алани та 18-місячної Белли. Роналду з обраницею трагічно втратили брата-близнюка Белли, Ейнджела, під час пологів у квітні 2022 року.

Наречена Кріштіану Роналду Джорджинна Родрігез. Фото: Reuters

Наречена Кріштіану Роналду Джорджинна Родрігез. Фото: Reuters

Акторка Марсія Кросс. Фото: Reuters

Акторка Марсія Кросс. Фото: Reuters

Модель Вінні Гарлоу. Фото: Reuters

Тим часом Джорджина є мачухою інших трьох дітей Роналду Кріштіану-молодшого, Матео та Єви. Джорджина на подіумі віддала данину своєму партнеру-футболісту, одягнувши яскраво-червону спадаючу сукню в підлогу. Кріштіану підписав топ: "Для кохання всього мого життя Gio x Vetements. Кріштіану Роналду". Модель завершила свій образ, взувши чорні підбори, які було видно під сукнею.

Раніш фото Джорджини було піддане цензурі газетою іранського режиму. Вона була зображена на сімейному фото з нагоди святкування 39-го дня народження суперзірки португальського футболу. Джорджина була в обтягуючій фігурі чорній сукні, жінка обіймала старшого сина Роналду Кріштіану Роналду-молодшого, коли сім’я з шести осіб збиралася навколо святкового торта.

Фото, опубліковане 621 мільйоном підписників Роналду в Instagram, швидко підхопили новинні видання по всьому світу, включаючи газету Hamshahri. Однак замість того, щоб надрукувати оригінал, тегеранське видання відверто відредагувало знімок так, що округлі сідниці Родрігес деформувалися.

Нагадаємо, наречена Роналду знялась для обкладинки модного глянцю.

Раніше Джорджина Родрігез стала жертвою невдалого фотошопу.