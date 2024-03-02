Самая большая фанатка — невеста Криштиану Роналду покорила подиум в Париже

Невеста Криштиану Роналду Джорджинна Родригез. Фото: Reuters

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес отдала должное своему бойфренду-футболисту во время показа женской одежды Vetements сезона осень/зима 2024-2025 во время Недели моды в Париже. 30-летняя инфлюэнсер была в красном платье с цифрой семь спереди. Также среди других моделей были Винни Гарлоу и "отчаянная домохозяйка" актриса Марисия Косс.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Криштиану Роналду назвал невесту любовью всей жизни

39-летний Криштиану носил футболку с номером семь во время своего первого пребывания в Манчестер Юнайтед и продолжил эту традицию в Реале и Ювентусе.

К Джорджине на показе также присоединились дети пары, наблюдая за моделью на подиуме. На модном показе маму поддерживали 13-летний Криштиану-младший, пятилетняя Алана и 6-летние близнецы Ева Мария и Матео. Пара являются родителями Аланы и 18-месячной Беллы. Пара трагически потеряла брата-близнеца Беллы, Эйнджела, во время родов в апреле 2022 года.

Невеста Криштиану Роналду Джорджинна Родригез. Фото: Reuters

Невеста Криштиану Роналду Джорджинна Родригез. Фото: Reuters

Актриса Марсия Кросс. Фото: Reuters

Актриса Марсия Кросс. Фото: Reuters

Модель Винни Харлоу. Фото: Reuters

Тем временем Джорджина является мачехой других троих детей Роналду Криштиану-младшего, Матео и Евы. Джорджина на подиуме отдала дань уважения своему партнеру-футболисту, одев ярко-красное ниспадающее платье в пол. Криштиану подписал его топ: "Для любви всей моей жизни Gio x Vetements. Криштиану Роналду". Модель завершила свой образ, надев черные каблуки, которые были видны под платьем.

Ранее фото Джорджины было подвергнуто цензуре газетой иранского режима. Она была изображена на семейном фото, посвященном празднованию 39-го дня рождения суперзвезды португальского футбола. Джорджина была в обтягивающем фигуру черном платье, женщина обнимала старшего сына Роналду Криштиану Роналду-младшего, когда семья из шести человек собиралась вокруг праздничного торта.

Фото, опубликованное 621 миллионам подписчиков Роналду в Instagram, быстро подхватили новостные издания по всему миру, включая газету Hamshahri. Однако вместо того, чтобы напечатать оригинал, тегеранское издание откровенно отредактировало снимок так, что круглые ягодицы Родригес деформировались.

Напомним, невеста Роналду снялась для обложки модного глянца.

Ранее Джорджина Родригез стала жертвой неудачного фотошопа.