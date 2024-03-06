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У стилі Б'янки — зірка "Сутінків" шокувала появою на прем'єрі без штанів

6 березня 2024 11:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
У стилі Б'янки — зірка "Сутінків" шокувала появою на прем'єрі без штанів
Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Крістен Стюарт з'явилася на прем'єрі фільму під назвою Love Lies Bleeding, яка відбулася в Лос-Анджелесі. 33-річна актриса, яка зіграла у картині головну роль, вийшла на червону доріжку у відвертому чорному боді бренду Bettter та чорних панчохах, які доповнила чорними човниками на підборах. У схожому образі не раз була помічена дружина репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі.

Про це пише Daily Mail.

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Дія фільму розгортається на тлі 1980-х років і розповідає про те, що менеджерка відлюдного тренажерного залу Лу закохується у Джекі, амбітну культуристку, яка прямує до Вегаса в гонитві за своєю мрією. Але стосунки затягують їх глибоко в мережу злочинної родини Лу.

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters
Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

 

Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters
Акторка Крістен Стюарт. Фото: Reuters

Крістен вважає "справді звабливим" зображувати більш чоловічого персонажа, а не традиційно жіночі ролі, які її прославили.

Love Lies Bleeding — другий повнометражний фільм письменниці та режисерки Роуз Ґласс.

У фільмі Love Lies Bleeding грає безліч зірок, включаючи Дейва Франко та Джену Мелоун з "Голодних ігор". Світова прем’єра фільму відбулася на кінофестивалі "Санденс" 20 січня.

Зараз Крістен заручена з Ділан Майєр. Зірка "Сутінків" і сценаристка спочатку зустрілися на зйомках фільму в 2013 році, а через багато років їхні дороги знову перетнулися завдяки спільному другу. Крістен раніше зустрічалася з моделлю Стеллою Максвелл і продюсеркою Алісією Каргайл.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста оголилась на вулицях Парижу. Раніше Каньє Вест вперше з'явився на людях після чуток про розлучення.

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