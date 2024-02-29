"Голе" побачення може закінчитися для дружини Каньє Веста в'язницею — але є нюанс

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченcорі здійняла скандал після відвертого виходу Франції. Тепер їй може загрожувати тюремне ув'язнення або штраф у розмірі 15 000 євро. Та західні ЗМІ вже провели власне розслідування і виявили певний нюанс, який може допомогти зірці уникнути проблем.

Про це пише Daily Mail.

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Днями дружина репера завітала на побачення з коханим у колготках без білизни. Перехожі почали фотографувати дизайнерку, яка не соромилася свого відвертого образу. "Музі" Каньє загрожують проблеми з французькими чиновниками, якщо визнають, що вона порушує їхні закони про пристойність.

Дружина Каньє Веста Б'янка Ченсорі. Фото: BACKGRID

Стаття 222-32 нового кримінального кодексу (1 березня 1994 року) передбачає: "Навмисне оголення на очах інших у місці, доступному для громадськості, карається одним роком тюремного ув’язнення та штрафом у розмірі ста тисяч франків — 15 000 євро".

Під колготками Ченсорі було видно тонку смужку матеріалу тілесного кольору, прикріплену до її статевих органів. Такі покриття зазвичай використовуються у голлівудських фільма та на телевізійних майданчиках під час інтимних сцен.

Незвична білизна дружини Каньє Веста Б'янки Ченсорі. Фото: BACKGRID

Провідний координатор фільмів HBO Алісія Родіс раніше розповіла: "Якщо ми збираємося побачити когось повністю оголеного, але не його геніталії — ми беремо Shibue та накладаємо, як з лялькою Барбі".

Shibue коштує 16 доларів і тримається за допомогою силіконового гелю, який можна мити та багаторазово використовувати.

Хоча Б’янка, здавалося, використовувала цей трюк, вона не вжила таких заходів щодо своїх сідниць. Це вже не перший випадок, коли Б’янка могла мати проблеми з законом.

Минулого року Б’янка ризикувала отримати штраф у розмірі 10 000 євро та ув’язнення під час поїздки пари до Італії, де вона ходила "практично оголеною".

Відповідно до Конституційного суду Італії, може бути призначений штраф від 5000 до 10 000 євро, або той, хто роздягається у місці або поблизу місця, де перебувають неповнолітні, може бути засуджений до позбавлення волі на строк від чотирьох місяців до чотирьох років.

Нагадаємо, Каньє Вест вийшов на люди з дружиною після чуток про розставання.

Раніше колишня дружина Каньє Веста приголомшила стрункою талією у корсеті.