"Голе" свидание может закончиться для жены Канье Веста тюрьмой - но есть нюанс

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Супруга Канье Уэста Бьянка Ченсори папала в скандальную ситуацию после откровенного выхода во Франции. Теперь ей может грозить тюремное заключение или штраф в размере 15 000 евро. Западные СМИ уже провели собственное расследование и обнаружили определенный нюанс, который может помочь звезде избежать проблем.

Об этом пишет Daily Mail.

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На днях супруга рэпера посетила свидание с возлюбленным в колготках без белья. Прохожие начали фотографировать дизайнера, которая не стеснялась своего откровенного образа. "Музе" Канье грозят проблемы с французскими чиновниками, если признают, что она нарушает их законы о приличиях.

Жена Канье Веста Бьянка Ченсори. Фото: BACKGRID

Статья 222-32 нового уголовного кодекса (1 марта 1994 года) предусматривает: "Преднамеренное обнажение на глазах других в месте, доступном для общественности, наказывается одним годом тюремного заключения и штрафом в размере ста тысяч франков — 15 000 евро".

Под колготками Ченсори была видна тонкая полоска материала телесного цвета, прикрепленная к ее половым органам. Такие покрытия обычно используются в голливудских фильмах и на телевизионных площадках во время интимных сцен.

Необычное белье супруги Канье Уэста Бьянки Ченсори. Фото: BACKGRID

Ведущий координатор фильмов HBO Алисия Родис ранее рассказала: "Если мы собираемся увидеть кого-то полностью обнаженного, но не его гениталии, мы берем Shibue и накладываем, как с куклой Барби".

Shibue стоит 16 долларов и держится с помощью силиконового геля, который можно мыть и использовать многократно.

Хотя Бьянка, казалось, использовала этот трюк, она не приняла такие меры в отношении своих ягодиц. Это уже не первый случай, когда Бьянка рискует иметь проблемы с законом.

В прошлом году Бьянка рисковала получить штраф в размере 10 000 евро и арест во время поездки пара в Италию, где она ходила "практически обнаженной".

В соответствии с Конституционным судом Италии, может быть назначен штраф от 5000 до 10 000 евро, за раздевание в месте или вблизи места, где находятся несовершеннолетние, правонарушитель может быть приговорен к лишению свободы на срок от четырех месяцев до четырех лет.

Напомним, Канье Уэст вышел в люди с супругой после слухов о расставании.

Ранее бывшая супруга Канье Уэста ошеломила стройной талией в корсете.