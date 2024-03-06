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В стиле Бьянки — звезда "Сумерек" шокировала появлением на премьере без штанов

6 марта 2024 11:42
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
В стиле Бьянки - звезда "Сумерек" шокировала появлением на премьере без штанов
Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Кристен Стюарт появилась на премьере фильма под названием Love Lies Bleeding, состоявшейся в Лос-Анджелесе. 33-летняя актриса, сыгравшая в картине главную роль, вышла на красную дорожку в откровенном черном боди бренда Bettter и черных колготках, которые дополнила черными туфлями на каблуке. В похожем образе не раз была замечена супруга репера Канье Уэста Бьянка Ченсори.

Об этом пишет Daily Mail.

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Действие фильма разворачивается на фоне 1980-х годов и рассказывает о том, что менеджер уединенного тренажерного зала Лу влюбляется в Джеки, амбициозную культуристку, которая направляется в Вегас в погоне за своей мечтой. Но отношения затягивают их глубоко в сеть преступной семьи Лу.

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters
Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters

 

Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters
Актриса Кристен Стюарт. Фото: Reuters

Кристен считает "действительно обольстительным" играть более мужского персонажа, а не традиционные прославившие ее роли.

Love Lies Bleeding — второй полнометражный фильм писательницы и режиссера Роуз Гласс.

В фильме Love Lies Bleeding играет множество звезд, включая Дэйва Франко и Джену Мэлоун из "Голодных игр". Мировая премьера фильма прошла на кинофестивале "Санденс" 20 января.

Сейчас Кристен помолвлена с Дилан Майер. Звезда "Сумерек" и сценаристка сначала встретились на съемках фильма в 2013 году, а спустя многие годы их дороги снова пересеклись благодаря общему другу. Кристен ранее встречалась с моделью Стеллой Максвелл и продюсершей Алисией Каргайл.

Напомним, супруга Канье Уэста обнажилась на улицах Парижа. Ранее Канье Уэст впервые появился на людях после слухов о разводе.

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