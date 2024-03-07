Кеті Перрі оголила сідниці на червоній доріжці Billboard Women in Music

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

Американська співачка Кеті Перрі вийшла в люди у сміливому вбранні. Зірка завітала на премію Billboard Women in Music 2024 у Лос-Анджелесі у костюмі, який ледь прикривав її пікантні місця.

Про це пише Daily Mail.

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На щорічній церемонії, яка відбулася в YouTube Theatre, зірка позувала у червоному образі зі шнурівкою на спині та нижче неї. Доповнила образ туфлями на підборах та яскравим макіяжем.

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters

Артистка часто дивує прихильників ясркавими образами та новою музикою.

"Я почала співати, коли мені було дев'ять років, і почала грати на гітарі у 13. І тоді я показала мій справжній голос. Я говорила про свої почуття у свій спосіб, демонструвала емоції та бачення. У мене було своє маленьке уявлення про світ. І так я почала віддаватися своїй справі. Відданість для мене — це юна любов", — розповіла нещодавно Перрі.

Зірка не вперше ділиться думками щодо своїх юних років. Перрі, яка має трирічну доньку Дейзі зі своїм нареченим Орландо Блумом, сказала, що їй соромно, якщо дитина побачить її з похміллям.

Нагадаємо, раніше наречена футболіста Кріштіану Роналду вийшла на подіум на Тижні моди. А американська акторка Дженніфер Еністон засвітала розкішні форми у відвертому бюст'є.