Кэти Перри обнажила ягодицы на красной дорожке Billboard Women in Music

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Американская певица Кэти Перри вышла в люди в смелом наряде. Звезда посетила премию Billboard Women in Music 2024 в Лос-Анджелесе в костюме, едва прикрывавшем ее пикантные места.

Об этом пишет Daily Mail.

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На ежегодной церемонии, которая прошла в YouTube Theatre, звезда позировала в красном образе со шнуровкой на спине и ниже ее. Дополнила образ туфлями на каблуке и ярким макияжем.

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Артистка часто удивляет поклонников яркими образами и новой музыкой.

"Я начала петь, когда мне было девять лет, и начала играть на гитаре в 13. И тогда я показала мой настоящий голос. Я говорила о своих чувствах по-своему, демонстрировала эмоции и видение. У меня было свое маленькое представление о мире. И так я начала отдаваться своему делу. Преданность для меня — это юная любовь", — рассказала недавно Перри.

Звезда не впервые делится мыслями по поводу своих юных лет. Перри, имеющая трехлетнюю дочь Дейзи со своим женихом Орландо Блумом, сказала, что ей стыдно, если ребенок увидит ее с похмельем.

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