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Кэти Перри обнажила ягодицы на красной дорожке Billboard Women in Music

7 марта 2024 10:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Кэти Перри обнажила ягодицы на красной дорожке Billboard Women In Music
Певица Кэти Перри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американская певица Кэти Перри вышла в люди в смелом наряде. Звезда посетила премию Billboard Women in Music 2024 в Лос-Анджелесе в костюме, едва прикрывавшем ее пикантные места.

Об этом пишет Daily Mail.

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На ежегодной церемонии, которая прошла в YouTube Theatre, звезда позировала в красном образе со шнуровкой на спине и ниже ее. Дополнила образ туфлями на каблуке и ярким макияжем.

 

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters
Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

 

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters
Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

 

Певица Кэти Перри. Фото: Reuters
Певица Кэти Перри. Фото: Reuters

Артистка часто удивляет поклонников яркими образами и новой музыкой.

"Я начала петь, когда мне было девять лет, и начала играть на гитаре в 13. И тогда я показала мой настоящий голос. Я говорила о своих чувствах по-своему, демонстрировала эмоции и видение. У меня было свое маленькое представление о мире. И так я начала отдаваться своему делу. Преданность для меня — это юная любовь", — рассказала недавно Перри.

Звезда не впервые делится мыслями по поводу своих юных лет. Перри, имеющая трехлетнюю дочь Дейзи со своим женихом Орландо Блумом, сказала, что ей стыдно, если ребенок увидит ее с похмельем.

Напомним, ранее невеста футболиста Криштиану Роналду вышла на подиум на Неделе моды. А американская актриса Дженнифер Энистон засветила роскошные формы в откровенном бюстье.

Кэти Перри
мода
зарубежные звезды
звезды

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