Вишукана Зендея та елегантна Барбі: найяскравіші образи червоної доріжки премії Оскар-2024

Изысканная Зендея и элегантная Барби: самые яркие образы красной дорожки премии Оскар-2024
В Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Среди лидеров в номинациях такие ленты как "Оппенгеймер", "Барби" и "Бедные-несчастные".
Об этом пишет Daily Mail.
"Барби" изменила любимому цвету на красной дорожке
Церемония вручения премии "Оскар" проходит с 10 на 11 марта в театре "Долби" в Голливуде. Ведущим церемонии уже в четвертый раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
Актриса Марго Робби, сыгравшая Барби в кассовом хите, сменила розовый цвет на изящное черное платье на красной дорожке. Ариана Гранде поразила объемным розовым платьем Giambatista Valli Haute Couture на заказ. Зендея выглядела невероятно в черно-розовом платье на одно плече на красной дорожке. Дженнифер Лоуренс сияла в черно-белом платье.
Картина "Оппенгеймер" получила 13 номинаций, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль Киллиана Мерфи, который является фаворитом после того, как получил BAFTA, Золотой глобус и премию SAG за роль физика Дж. Роберта Оппенгеймера.
Картина "Барби" была номинирована на восемь наград, но также стала жертвой критики со стороны Академии. Его звезда Марго Робби не была номинирована за лучшую женскую роль, а Грета Хервиг не была номинирована за лучшую режиссуру. Актриса Америка Феррера была номинирована за лучшую актрису второго плана за роль в фильме "Барби". Другие номинации Барби включают лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана для Райана Гослинга и две номинации за лучшую песню, включая "I'm Just Ken" Гослинга.
Вторым по количеству номинаций был фильм "Бедные", художественный фильм с Эммой Стоун в главной роли, поразивший критиков, но, который до сих пор не смог поднять кассовые сборы. Стоун играет безумную молодую женщину. Ранее она выигрывала Оскар за лучшую женскую роль в 2017 году в фильме "Ла-Ла Ленд".
В номинации на лучшую мужскую роль претендуют Брэдли Купер и Киллиан Мерфи, Колман Доминго, Пол Джаматти и Джеффри Райт.
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