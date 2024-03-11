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Изысканная Зендея и элегантная Барби: самые яркие образы красной дорожки премии Оскар-2024

11 марта 2024 03:06
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вишукана Зендея та елегантна Барбі: найяскравіші образи червоної доріжки премії Оскар-2024
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В Лос-Анджелесе началась 96-я церемония вручения премии "Оскар". Среди лидеров в номинациях такие ленты как "Оппенгеймер", "Барби" и "Бедные-несчастные".

Об этом пишет Daily Mail.

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Церемония вручения премии "Оскар" проходит с 10 на 11 марта в театре "Долби" в Голливуде. Ведущим церемонии уже в четвертый раз стал американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

 

Певица Ариана Гранде. Фото: Reuters
Певица Ариана Гранде. Фото: Reuters

 

Актриса Зендея. Фото: Reuters
Актриса Зендея. Фото: Reuters

 

Актриса Ваннаса Хадженс. Фото: Reuters
Актриса Ваннаса Хадженс. Фото: Reuters

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

 

Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters
Актриса Аня Тейлор-Джой. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби, сыгравшая Барби в кассовом хите, сменила розовый цвет на изящное черное платье на красной дорожке. Ариана Гранде поразила объемным розовым платьем Giambatista Valli Haute Couture на заказ. Зендея выглядела невероятно в черно-розовом платье на одно плече на красной дорожке. Дженнифер Лоуренс сияла в черно-белом платье.

Картина "Оппенгеймер" получила 13 номинаций, в том числе за лучший фильм и лучшую мужскую роль Киллиана Мерфи, который является фаворитом после того, как получил BAFTA, Золотой глобус и премию SAG за роль физика Дж. Роберта Оппенгеймера.

 

Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters
Актриса Эмили Блант. Фото: Reuters

 

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

 

Актриса Шерлоз Стоун. Фото: Reuters
Актриса Шерлоз Стоун. Фото: Reuters

 

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

 

Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters
Актриса Флоренс Пью. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Картина "Барби" была номинирована на восемь наград, но также стала жертвой критики со стороны Академии. Его звезда Марго Робби не была номинирована за лучшую женскую роль, а Грета Хервиг не была номинирована за лучшую режиссуру. Актриса Америка Феррера была номинирована за лучшую актрису второго плана за роль в фильме "Барби". Другие номинации Барби включают лучший фильм, лучшую мужскую роль второго плана для Райана Гослинга и две номинации за лучшую песню, включая "I'm Just Ken" Гослинга.

Вторым по количеству номинаций был фильм "Бедные", художественный фильм с Эммой Стоун в главной роли, поразивший критиков, но, который до сих пор не смог поднять кассовые сборы. Стоун играет безумную молодую женщину. Ранее она выигрывала Оскар за лучшую женскую роль в 2017 году в фильме "Ла-Ла Ленд".

В номинации на лучшую мужскую роль претендуют Брэдли Купер и Киллиан Мерфи, Колман Доминго, Пол Джаматти и Джеффри Райт.

Напомним, Ева Лонгория поразила ярким выходом на красной дорожке. А Кэти Перри ошеломила смелым нарядом.

Оскар
Марго Робби
зарубежные звезды
Зендея

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