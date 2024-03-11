Свобода в деталях — режиссер Мстислав Чернов вышел на сцену Оскара в особом костюме

Актер Киллиан Мерфи и режиссер Мстислав Чернов. Фото: Reuters

Украинский режиссер Мстислав Чернов во время вручения награды на церемонии "Оскар" был одет в пиджак со скрытым смыслом. Автор "20 дней в Мариуполе" позировал перед камерами в жакете украинского бренда с символической надписью "Свобода".

Об этом сообщает пресс-служба бренда Indposhiv, который создавал наряды для режиссера.

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Мстислав Чернов был одет в костюм со скрытым смыслом

Классический черный костюм для режиссера "20 дней в Мариуполе" сшили по индивидуальным меркам.

Режиссер Мстислав Чернов. Фото: Reuters

Бренд скрыл в подкладке пиджака важную деталь — написанное большими буквами слово "Свобода".

Пиджак, на котором позировал режиссер Мстислав Чернов на "Оскаре". Фото: instagram.com/indposhiv_official/

Подкладка жакета была создана в цветах, символизирующих государственный флаг Украины.

Надпись желтого цвета ярко выделялась на синей ткани.

"Поздравляем Мстислава Чернова и всех украинцев с этой важной наградой за фильм "20 дней в Мариуполе". Также на красной дорожке Оскара впервые появился украинский бренд — Indposhiv", — говорится в сообщении.

Что известно об украинском бренде Indposhiv

С начала полномасштабного вторжения РФ лицом бренда Indposhiv становятся военные. В частности, в фотосессии бренда принимал участие военный и юрист Маси Найем, из-за войны потерявший глаз.

В костюмах от Indposhiv также позировал офицер управления разведки полка "Азов" Илья "Гендальф" Самойленко. Военный защищает нашу страну с 2014 года и в результате боевых действий остался без глаза и руки.

Напомним, Новини.LIVE писали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил "Оскар". Также Елена Зеленская отреагировала на победу украинской картины на "Оскаре".