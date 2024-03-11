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Олена Зеленська відреагувала на перемогу "20 днів у Маріуполі" на Оскарі

11 березня 2024 15:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олена Зеленська відреагувала на перемогу "20 днів у Маріуполі" на Оскарі
Перша леді Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" про злочини росіян у Маріуполі в перші дні повномасштабного вторгнення РФ отримала Оскар. Перша леді України Олена Зеленська подякувала головному режисер Мстиславу Чернову та його команді за роботу та зазначила, що українці заплатили страшну ціну за цю перемогу.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

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Перша леді наголосила, що перемога у головній кіноподії року дуже важлива для нашої країни, адже відкриває всьому світу очі на звірства росіян.

Зеленська пригадала трагедію, коли на другий місяць повномасштабного вторгнення росіяни скинули бомбу на пологовий будинок у Маріуполі. Тоді загинуло багато українців. Сотні людей були поранені.

Вона підкреслила, що завдяки стрічці "20 днів у Маріуполі" росіянам не вдасться приховати свої злочини.

"Надважлива перемога для всієї країни – бо перемогла насамперед правда. Якраз кілька днів тому минуло два роки, як росіяни скинули авіабомбу на пологовий у Маріуполі. Два роки, як вони намагаються замаскувати страшний злочин, який скоїли проти цілого міста. Проти людства", — написала перша леді.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відреагував на перший Оскар. Він подякував команді, яка працювала над фільмом "20 днів у Маріуполі". Перед цим стрічка перемогла на премії Гільдії режисерів Америки.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали, що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, фільм якого здобув Оскар.

війна
Олена Зеленська
Оскар
фільм
Маріуполь
росіяни
українські зірки

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