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Елена Зеленская отреагировала на победу "20 дней в Мариуполе" на Оскаре

11 марта 2024 15:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Елена Зеленская отреагировала на победу "20 дней в Мариуполе" на Оскаре
Первая леди Елена Зеленская. Фото: instagram.com/olenazelenska_official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Документальная лента "20 дней в Мариуполе" о преступлениях россиян в Мариуполе в первые дни полномасштабного вторжения РФ получила "Оскар". Первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила главного режиссера Мстислава Чернова и его команду за работу и отметила, что украинцы заплатили страшную цену за эту победу.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Первая леди подчеркнула, что победа в главном кинособытии года очень важна для нашей страны, ведь открывает всему миру глаза на зверства россиян.

Зеленская вспомнила трагедию, когда на второй месяц полномасштабного вторжения россияне сбросили бомбу на роддом в Мариуполе. Тогда погибли многие украинцы. Сотни людей были ранены.

Она подчеркнула, что благодаря ленте "20 дней в Мариуполе" россиянам не удастся скрыть свои преступления.

"Сверхважная победа для всей страны — потому что победила прежде всего правда. Как раз несколько дней назад прошло два года, как россияне сбросили авиабомбу на роддом в Мариуполе. Два года, как они пытаются замаскировать страшное преступление, которое совершили против целого города. Против человечества", — написала первая леди.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на первый "Оскар". Он поблагодарил команду, которая работала над фильмом "20 дней в Мариуполе". Перед этим лента победила на премии Гильдии режиссеров Америки.

Напомним, Новини.LIVE писали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил "Оскар".

война
Елена Зеленская
Оскар
фильм
Мариуполь
россияне
украинские звезды

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