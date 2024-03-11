Отримав поранення на Майдані та "катався" в автозаку — факти про режисера, який здобув "Оскар"

Український режисер Мститслав Чернов. Фото: facebook.com/MstyslavChe

Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскара" у номінації "найкращий повнометражний документальний фільм". Автор видатної кінострічки має немало цікавих фактів у своїй біографії.

Що відомо про режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова

39-річний Мстислав Чернов — міжнародний журналіст, фотограф, відеограф та військовий кореспондент американського агентства новин The Associated Press.

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Український режисер Мститслав Чернов. Фото: facebook.com/MstyslavChe

Журналіст висвітлював різноманітні конфлікти по всьому світу, зокрема працював в Іраку, Сирії, секторі Газа, Франції, Гонконгу. Чернов також зафільмував важливі історичні події в Україні.

Мстислава було поранено у 2014 році на Майдані Незалежності в Києві під час Революції Гідності.

Силовики здійснили напад на журналістів, розтрощили техніку, розірвали посвідчення та пошкодили руку Мстиславу Чернову.

Протистояння під час Революції Гідності. Фото: facebook.com/MstyslavChe

У 2014 році журналіст оприлюднив перші світлини з місця падіння збитого Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донеччині.

У 2020 році міжнародний фотограф також встиг проїхатися в автозаку білоруських міліціонерів під час протестів проти режиму Олександра Лукашенка. Тоді правоохоронці побили Чернова настільки сильно, що він втратив свідомість і довелося викликати швидку.

Чернов встиг побачити багато жахливих та моторошних кадрів, однак в інтерв'ю для "Вікна TV" він розповів, що робота над фільмом "20 днів у Маріуполі" була найстрашнішою у його житті.

"Маріуполь — це був найстрашніший і найважчий момент мого життя, ці 20 днів. І для мене і для команди. І думаю, що для всіх, хто пережив чи, на жаль, не пережив цієї страшної облоги. Такого за вісім років зйомок у зонах конфлікту я ніколи не переживав. Настільки інтенсивний і безконтрольний, неприцільний вогонь з боку агресора, стільки вбивств цивільного населення та небезпечної роботи. Раніше зі мною ніколи такого не було", — поділився режисер.

11 лютого 2024 Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів Америки за фільм "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка про окупацію Маріуполя також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" кінопремії BAFTA.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся із режисером фільму "20 днів у Маріуполі". А британські кінокритики вискооцінили фільм "20 днів у Маріуполі".