Получил ранение на Майдане и "катался" в автозаке - факты о режиссере, который получил "Оскар"

Украинский режиссер Мститслав Чернов. Фото: facebook.com/MstyslavChe

Лента украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получила "Оскара" в номинации "лучший полнометражный документальный фильм". Автор выдающейся ленты имеет немало интересных фактов в своей биографии.

Что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове

39-летний Мстислав Чернов – международный журналист, фотограф, видеограф и военный корреспондент американского агентства новостей The Associated Press.

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Украинский режиссер Мститслав Чернов. Фото: facebook.com/MstyslavChe

Журналист освещал различные конфликты по всему миру, в частности, работал в Ираке, Сирии, секторе Газа, Франции, Гонконге. Чернов также запечатлел важные исторические события в Украине.

Мстислав был ранен в 2014 году на Майдане Незалежности в Киеве во время Революции Достоинства.

Силовики совершили нападение на журналистов, разбили технику, разорвали удостоверения и повредили руку Мстиславу Чернову.

Противостояние во время Революции Достоинства. Фото: facebook.com/MstyslavChe

В 2014 году журналист обнародовал первые фотографии с места падения сбитого Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области.

В 2020 году международный фотограф также успел проехаться в автозаке белорусских милиционеров во время протестов против режима Александра Лукашенко. Тогда правоохранители избили Чернова настолько сильно, что он потерял сознание и пришлось вызывать скорую.

Чернов успел увидеть много ужасных и жутких кадров, однако в интервью для "Окна TV" он рассказал, что работа над фильмом "20 дней в Мариуполе" была самой страшной в его жизни.

"Мариуполь — это был самый страшный и тяжелый момент моей жизни, эти 20 дней. И для меня и для команды. И думаю, что для всех, кто пережил или, к сожалению, не пережил эту страшную осаду. Такого за восемь лет съемок в зонах конфликта я никогда не переживал. "Настолько интенсивный и бесконтрольный, неприцельный огонь со стороны агрессора, столько убийств гражданского населения и опасной работы. Раньше со мной никогда такого не было", — поделился режиссер.

11 февраля 2024 года Мстислав Чернов получил премию Гильдии режиссеров Америки за фильм "20 дней в Мариуполе". Документальная картина про оккупацию Мариуполя также победила в номинации "Лучший документальный фильм" кинопремии BAFTA.

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился с режиссером фильма "20 дней в Мариуполе". А британские кинокритики высоко оценили фильм "20 дней в Мариуполе".