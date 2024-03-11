Могилевская показала архивное детское фото из Мариуполя и высказалась о премии Оскар

Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya

Первую победу Украины на премии "Оскар" активно обсуждают в соцсетях. Фильм "20 дней в Мариуполе" журналиста Мстислава Чернова получил статуэтку в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Историческое событие нашей страны прокомментировала также певица Наталья Могилевская.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

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Артистка вспомнила, как каждый год летом ее семья приезжала в Мариуполь, в "любимое детское море по колено и домик с розами в садике". Также Могилевская вспомнила своего дядю, который стал жертвой оккупантов во время бомбежек.

"С дядей не было связи полтора месяца. Затем два снаряда влетели в тот дом. Его достали соседи только через две недели. И во дворе, в этих розах его похоронили", — написала Наталья.

В своем сообщении Могилевская упомянула защитников Азовстали, в том числе Святослава Паламара ("Калина") и других. А подытожила Наталья премией "Оскар".

"У меня личная гордость за этот "Оскар". Но ничего кроме слез и боли. Нас не защитили, хотя могли. Я не знаю, изменит ли этот "Оскар" отношение и сознание. Вечная память всем погибшим в Мариуполе", — подытожила Могилевская.

Напомним, ранее мы писали факты о получившем "Оскар" режиссере Мстиславе Чернове. Также мы рассказывали, что первая леди Елена Зеленская отреагировала на победу "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре".