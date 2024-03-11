Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Могилевская показала архивное детское фото из Мариуполя и высказалась о премии Оскар arrow

Могилевская показала архивное детское фото из Мариуполя и высказалась о премии Оскар

11 марта 2024 20:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Могилевская показала архивное детское фото из Мариуполя и высказалась о премии Оскар
Певица Наталья Могилевская. Фото: Instagram/nataliya_mogilevskaya
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Первую победу Украины на премии "Оскар" активно обсуждают в соцсетях. Фильм "20 дней в Мариуполе" журналиста Мстислава Чернова получил статуэтку в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Историческое событие нашей страны прокомментировала также певица Наталья Могилевская.

Соответствующая публикация появилась в ее соцсетях.

Читайте также:

Наталья Могилевская о премии "Оскар-2024"

Артистка вспомнила, как каждый год летом ее семья приезжала в Мариуполь, в "любимое детское море по колено и домик с розами в садике". Также Могилевская вспомнила своего дядю, который стал жертвой оккупантов во время бомбежек.

"С дядей не было связи полтора месяца. Затем два снаряда влетели в тот дом. Его достали соседи только через две недели. И во дворе, в этих розах его похоронили", — написала Наталья.

В своем сообщении Могилевская упомянула защитников Азовстали, в том числе Святослава Паламара ("Калина") и других. А подытожила Наталья премией "Оскар".

"У меня личная гордость за этот "Оскар". Но ничего кроме слез и боли. Нас не защитили, хотя могли. Я не знаю, изменит ли этот "Оскар" отношение и сознание. Вечная память всем погибшим в Мариуполе", — подытожила Могилевская.

Напомним, ранее мы писали факты о получившем "Оскар" режиссере Мстиславе Чернове. Также мы рассказывали, что первая леди Елена Зеленская отреагировала на победу "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре".

Наталия Могилевская
Оскар
соцсети
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться