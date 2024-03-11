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Соловий прокомментировала наличие своих песен на российских стриминговых платформах

11 марта 2024 22:59
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Соловий прокомментировала наличие своих песен на российских стриминговых платформах
Певица Христина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На минувшей неделе в сети активно обсуждали треки певицы Христины Соловий на стриминговых платформах РФ. Также на сервисах страны-террориста есть и ее дуэт с фронтменом группы "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкой. Соловий прокомментировала эти новости и пригрозила судом некоторым медиа.

Об этом Христина сообщила в своих соцсетях.

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Песни Соловий и один общий трек с Олегом Скрипкой можно прослушать на сервисах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка". После обсуждения этой информации в сети Христина заявила: ни один из ее треков не размещен на российских платформах официально.

"Все доступные композиции пиратские публикации, на распространение которых я не давала согласия и с которых я не получаю никакой прибыли. Как мы уже видели по "Ледовому шоу", это, к сожалению, не то, чему стоит удивляться. Воры воруют", — заявила Христина.

Относительно трека "Зима", записанного совместно с Олегом Скрипкой, все права на эту композицию принадлежат фронтмену группы "Воплі Відоплясова", уверяет Соловий. Он автор слов и музыки и ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах.

Также Соловий обратилась к медиа, которые, по ее словам, распространяют фейки в попытках раздуть скандал.

"Я ожидаю от вас опровержения лживых новостей, иначе вы можете ожидать судебного иска… Мыслите критически и проверяйте информацию перед тем, как ее распространять", — подытожила Соловий.

Соловий прокомментировала наличие своих песен на российских стриминговых платформах - фото 1
Репертуар украинских артистов, который обнаружили пользователи сети на платформах РФ. Скриншоты: Telegram

Напомним, ранее мы писали, что певица Наталья Могилевская показала архивное детское фото из Мариуполя и высказалась о премии "Оскар". Также мы рассказывали, почему тренер и звезда "Взвешенных и счастливых" Анита Луценко долго скрывала от камер свой живот.

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