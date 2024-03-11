Соловий прокомментировала наличие своих песен на российских стриминговых платформах

Певица Христина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

На минувшей неделе в сети активно обсуждали треки певицы Христины Соловий на стриминговых платформах РФ. Также на сервисах страны-террориста есть и ее дуэт с фронтменом группы "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкой. Соловий прокомментировала эти новости и пригрозила судом некоторым медиа.

Об этом Христина сообщила в своих соцсетях.

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Песни Соловий и один общий трек с Олегом Скрипкой можно прослушать на сервисах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка". После обсуждения этой информации в сети Христина заявила: ни один из ее треков не размещен на российских платформах официально.

"Все доступные композиции — пиратские публикации, на распространение которых я не давала согласия и с которых я не получаю никакой прибыли. Как мы уже видели по "Ледовому шоу", это, к сожалению, не то, чему стоит удивляться. Воры воруют", — заявила Христина.

Относительно трека "Зима", записанного совместно с Олегом Скрипкой, все права на эту композицию принадлежат фронтмену группы "Воплі Відоплясова", уверяет Соловий. Он автор слов и музыки и ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах.

Также Соловий обратилась к медиа, которые, по ее словам, распространяют фейки в попытках раздуть скандал.

"Я ожидаю от вас опровержения лживых новостей, иначе вы можете ожидать судебного иска… Мыслите критически и проверяйте информацию перед тем, как ее распространять", — подытожила Соловий.

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