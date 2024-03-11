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Хірург спотворив живіт — Аніта Луценко показала наслідки невдалої операції

11 березня 2024 16:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Хірург спотворив живіт — Аніта Луценко показала наслідки невдалої операції
Зіркова тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська тренерка та зірка "Зважених та щасливих" Аніта Луценко зізналась, чому тривалий час приховувала від камер свій живіт. Вона стала жертвою невдалої операції в одного з найкращих хірургів України.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Відома українська тренерка Аніта Луценко багато років приховувала від камер свій живіт. Зірка зізналась, що комплексує через невдалу операцію після пологів.

Під час вагітності Аніта набрала зайву вагу, і після пологів її почала турбувати пупкова грижа. 

Хірург спотворив живіт — Аніта Луценко показала наслідки невдалої операції - фото 1
Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/
Аніта Луценко
Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка відчувала біль через цю проблему, однак вирішити її можна було лише хірургічним втручанням.

Всерйоз вона задумалась про операцію лише після "Танців з зірками".

Під час переглядів запису програми, Аніта дуже комплексувала через проблему та наважилася звернутися до хірурга.

За її словами, операція була зовсім нескладна і вона довірилися лікарю, який входив до ТОП-10 найкращих хірургів України.

Аніта розповіла, чому ніколи не рекомендувала спеціаліста, який зможе прибрати пупкову грижу після пологів.

Аніта Луценко
Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Зірка дуже розчарувалася результатом операції, на яку не могла наважитися довгий час. Хірургічне втручання додало їй ще більше комплексів, і наступні п'ять років вона приховувала свій живіт від об'єктивів камер.

Аніта Луценко
Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/
Аніта Луценко
Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Відмінний зовнішній вигляд — це візитна картка тренера, а тому зірка досі із болем пригадує свій невдалий досвід та рекомендує шанувальникам не чіпати своє тіло без потреби.

Аніта Луценко
Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Нагадаємо, ми раніше писали, що американська акторка Меган Фокс витратила на пластику понад 60 тисяч доларів. Також тренерка Аніта Луценко розповіла, як стала тренером "Зважених та щасливих".

спорт
операція
пластична хірургія
українські зірки
тренер
пологи

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