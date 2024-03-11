Хірург спотворив живіт — Аніта Луценко показала наслідки невдалої операції

Зіркова тренерка Аніта Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Відома українська тренерка та зірка "Зважених та щасливих" Аніта Луценко зізналась, чому тривалий час приховувала від камер свій живіт. Вона стала жертвою невдалої операції в одного з найкращих хірургів України.

Про це вона розповіла у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Відома українська тренерка Аніта Луценко багато років приховувала від камер свій живіт. Зірка зізналась, що комплексує через невдалу операцію після пологів.

Під час вагітності Аніта набрала зайву вагу, і після пологів її почала турбувати пупкова грижа.

Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренерка відчувала біль через цю проблему, однак вирішити її можна було лише хірургічним втручанням.

Всерйоз вона задумалась про операцію лише після "Танців з зірками".

Під час переглядів запису програми, Аніта дуже комплексувала через проблему та наважилася звернутися до хірурга.

За її словами, операція була зовсім нескладна і вона довірилися лікарю, який входив до ТОП-10 найкращих хірургів України.

Аніта розповіла, чому ніколи не рекомендувала спеціаліста, який зможе прибрати пупкову грижу після пологів.

Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Зірка дуже розчарувалася результатом операції, на яку не могла наважитися довгий час. Хірургічне втручання додало їй ще більше комплексів, і наступні п'ять років вона приховувала свій живіт від об'єктивів камер.

Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Відмінний зовнішній вигляд — це візитна картка тренера, а тому зірка досі із болем пригадує свій невдалий досвід та рекомендує шанувальникам не чіпати своє тіло без потреби.

Аніта Луценко розповіла про невдалу операцію. Фото: instagram.com/anitasporty/

Нагадаємо, ми раніше писали, що американська акторка Меган Фокс витратила на пластику понад 60 тисяч доларів. Також тренерка Аніта Луценко розповіла, як стала тренером "Зважених та щасливих".