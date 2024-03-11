Хирург изуродовал живот — Анита Луценко показала последствия неудачной операции
Известная украинская тренер и звезда "Зважених та щасливих" Анита Луценко призналась, почему долго скрывала от камер свой живот. Она стала жертвой неудачной операции у одного из лучших хирургов Украины.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.
Известный в Украине хирург изуродовал живот Аниты Луценко
Известная украинская тренер Анита Луценко много лет скрывала от камер свой живот. Звезда призналась, что комплексует из-за неудачной операции после родов.
Во время беременности Анита набрала лишний вес, и после родов ее начала беспокоить пупочная грыжа.
Тренер чувствовала боль из-за этой проблемы, однако решить ее можно было только хирургическим вмешательством.
Всерьез она задумалась об операции только после "Танцев со звездами".
Во время просмотров записи программы Анита очень комплексовала из-за проблемы и решилась обратиться к хирургу.
По ее словам, операция была совсем несложная и она доверилась врачу, входившему в ТОП-10 лучших хирургов Украины.
Анита рассказала, почему никогда не рекомендовала специалиста, который сможет убрать пупочную грыжу после родов.
Звезда очень разочаровалась результатом операции, на которую не могла решиться долгое время. Хирургическое вмешательство прибавило ей еще больше комплексов, и последующие пять лет она скрывала живот от объективов камер.
Отличный внешний вид — это визитная карточка тренера, поэтому звезда до сих пор с болью вспоминает свой неудачный опыт и рекомендует поклонникам не трогать свое тело без надобности.
Напомним, мы ранее писали, что американская актриса Меган Фокс потратила на пластику более 60 тысяч долларов. Также тренер Анита Луценко рассказала, как стала тренером "Зважених та щасливих".
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