Хирург изуродовал живот — Анита Луценко показала последствия неудачной операции

Звездный тренер Анита Луценко. Фото: instagram.com/anitasporty/

Известная украинская тренер и звезда "Зважених та щасливих" Анита Луценко призналась, почему долго скрывала от камер свой живот. Она стала жертвой неудачной операции у одного из лучших хирургов Украины.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Известный в Украине хирург изуродовал живот Аниты Луценко

Известная украинская тренер Анита Луценко много лет скрывала от камер свой живот. Звезда призналась, что комплексует из-за неудачной операции после родов.

Во время беременности Анита набрала лишний вес, и после родов ее начала беспокоить пупочная грыжа.

Анита Луценко рассказала о неудачной операции. Фото: instagram.com/anitasporty/

Анита Луценко рассказала о неудачной операции. Фото: instagram.com/anitasporty/

Тренер чувствовала боль из-за этой проблемы, однако решить ее можно было только хирургическим вмешательством.

Всерьез она задумалась об операции только после "Танцев со звездами".

Во время просмотров записи программы Анита очень комплексовала из-за проблемы и решилась обратиться к хирургу.

По ее словам, операция была совсем несложная и она доверилась врачу, входившему в ТОП-10 лучших хирургов Украины.

Анита рассказала, почему никогда не рекомендовала специалиста, который сможет убрать пупочную грыжу после родов.

Анита Луценко рассказала о неудачной операции. Фото: instagram.com/anitasporty/

Звезда очень разочаровалась результатом операции, на которую не могла решиться долгое время. Хирургическое вмешательство прибавило ей еще больше комплексов, и последующие пять лет она скрывала живот от объективов камер.

Анита Луценко рассказала о неудачной операции. Фото: instagram.com/anitasporty/

Анита Луценко рассказала о неудачной операции. Фото: instagram.com/anitasporty/

Отличный внешний вид — это визитная карточка тренера, поэтому звезда до сих пор с болью вспоминает свой неудачный опыт и рекомендует поклонникам не трогать свое тело без надобности.

Анита Луценко рассказала о неудачной операции. Фото: instagram.com/anitasporty/

Напомним, мы ранее писали, что американская актриса Меган Фокс потратила на пластику более 60 тысяч долларов. Также тренер Анита Луценко рассказала, как стала тренером "Зважених та щасливих".