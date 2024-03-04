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Меган Фокс, яка назвала українок "надутими ляльками", витратила на пластику цілий статок

4 березня 2024 11:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Меган Фокс, яка назвала українок "надутими ляльками", витратила на пластику цілий статок
Американська акторка Меган Фокс. Фото: https://www.instagram.com/meganfox/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американська акторка Меган Фокс, яка нещодавно потрапила у скандал назвавши українок "надутими ляльками", витратила на пластику більше 60 тисяч доларів. Зірка лягає під ніж хірурга з 2005 року.

Про це повідомляє The Sun.

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Меган говорить про те, що не змінювала своє обличчя, однак відомий пластичний хірург Річард Вестрайх в це не вірить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За його словами, 37-річна акторка вперше лягла під ніж хірурга ще в нульових.

Лікар стверджує, що ширина кінчика носа Меган змінювалась із 2008 року. Зірка почала потроху робити її тоншою. Також суттєво змінились очі акторки, тож вона ймовірно робила пластику на них, щоб позбутися зайвої шкіри та набряків. 

Фахівець розповідає, що зірка "Трансформерів" також неодноразово збільшувала губи. 

Меган Фокс
Акторка Меган Фокс. Фото: https://www.instagram.com/meganfox/

Хірург пояснює, що у 40 років з'являються помітні зморшки та погіршується стан шкіри, однак у Меган їх непомітно.

"Її обличчя має неприродний контур. Це може бути результатом процедури з видалення жиру зі щік. Меган, ймовірно, витратила до 60 000 доларів на пластичну хірургію з 2005 року. Але вона, як і раніше, не зізнається, що робила будь-які операції", — додає Вестрайх.

Раніше ми писали, що Меган Фокс потрапила у скандал пов'язаний з приниженням українок. А українська супермодель Аліна Байкова відповіла Меган Фокс на образу своїх землячок.

скандал
конфуз
Україна
пластична хірургія
Меган Фокс
закордонні зірки

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