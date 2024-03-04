Меган Фокс, назвавшая украинок "надутыми куклами", потратила на пластику целое состояние

Актриса Меган Фокс. Фото: https://www.instagram.com/meganfox/

Американская актриса Меган Фокс, которая недавно попала в скандал назвав украинок "надутыми куклами", потратила на пластику более 60 тысяч долларов. Звезда ложится под нож хирурга с 2005 года.

Об этом сообщает The Sun.

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Меган говорит о том, что не меняла своего лица, однако известный пластический хирург Ричард Вестрайх в это не верит.

По его словам, 37-летняя актриса впервые легла под нож хирурга еще в нулевых.

Врач утверждает, что ширина кончика носа Меган менялась с 2008 года. Звезда стала понемногу делать ее тоньше. Также существенно изменились глаза актрисы, поэтому она, вероятно, делала пластику на них, чтобы избавиться от лишней кожи и отеков.

Специалист рассказывает, что звезда "Трансформеров" тоже неоднократно увеличивала губы.

Американська акторка Меган Фокс. Фото: https://www.instagram.com/meganfox/

Хирург объясняет, что в 40 лет появляются заметные морщинки и ухудшается состояние кожи, однако у Меган их незаметно.

"Ее лицо имеет неестественный контур. Это может быть результатом процедуры по удалению жира из щек. Меган, вероятно, потратила до 60 000 долларов на пластическую хирургию с 2005 года. Но она по-прежнему не признается, что делала какие-либо операции ", — добавляет Вестрайх.

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