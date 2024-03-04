Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Меган Фокс, назвавшая украинок "надутыми куклами", потратила на пластику целое состояние arrow

Меган Фокс, назвавшая украинок "надутыми куклами", потратила на пластику целое состояние

4 марта 2024 11:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Меган Фокс, назвавшая украинок "надутыми куклами", потратила на пластику целое состояние
Актриса Меган Фокс. Фото: https://www.instagram.com/meganfox/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Американская актриса Меган Фокс, которая недавно попала в скандал назвав украинок "надутыми куклами", потратила на пластику более 60 тысяч долларов. Звезда ложится под нож хирурга с 2005 года.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

Меган Фокс потратила десятки тысяч долларов на пластические операции

Меган говорит о том, что не меняла своего лица, однако известный пластический хирург Ричард Вестрайх в это не верит.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механ Фокс (@meganfox)

По его словам, 37-летняя актриса впервые легла под нож хирурга еще в нулевых.

Врач утверждает, что ширина кончика носа Меган менялась с 2008 года. Звезда стала понемногу делать ее тоньше. Также существенно изменились глаза актрисы, поэтому она, вероятно, делала пластику на них, чтобы избавиться от лишней кожи и отеков.

Специалист рассказывает, что звезда "Трансформеров" тоже неоднократно увеличивала губы.

Меган Фокс
Американська акторка Меган Фокс. Фото: https://www.instagram.com/meganfox/

Хирург объясняет, что в 40 лет появляются заметные морщинки и ухудшается состояние кожи, однако у Меган их незаметно.

"Ее лицо имеет неестественный контур. Это может быть результатом процедуры по удалению жира из щек. Меган, вероятно, потратила до 60 000 долларов на пластическую хирургию с 2005 года. Но она по-прежнему не признается, что делала какие-либо операции ", — добавляет Вестрайх.

Ранее мы писали, что Меган Фокс попала в скандал, связанный с унижением украинок. А украинская супер модель Алина Байкова ответила Меган Фокс на оскорбление своих землячек.

скандал
конфуз
Украина
пластическая хирургия
Меган Фокс
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году