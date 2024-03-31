Христина Соловій розповіла про ранні інтимні стосунки та відносини із одруженими чоловіками

Українська співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

Відома українська співачка Христина Соловій зізналася про те, що досить рано втратила невинність і її мама здогадалася про це. Співачка також поділилася своїми думками про те, чи готова вона закрутити роман із одруженим чоловіком.

Про це вона розповіла в інтерв'ю 33 запитання від Люкс ФМ.

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Христина Соловій поділилася інтимними подробицями свого життя

Співачка зізналася, що досить рано втратила цноту, у 14 років. Зірка дуже соромилася бесід із батьками про статеве життя, однак її мама сама здогадалася про те, коли у Соловій стався перший інтим.

"Я прихожу додому, а мама мені каже: "В тебе щось серйозне сталось в житті?". Здається, це була перша ніч, коли я не ночувала вдома. Я їздила на репетиторство, сказала, що затримаюсь та начебто залишилась в подружки на ночівлю", — поділилась зірка.

Ведучий Слава Дьомін також поцікавився у зірки, чи зустрічалася вона із декількома коханцями одночасно та чи крутила романи із одруженими чоловіками.

Соловій зізналася, що в її житті траплялися такі історії.

"Таке трапляється у мене, так. Це не ок, але таке буває і я не роблю із цього трагедію", — розповіла вона.

Зірка також зізналася, що інтим із одруженим чоловіком це для неї нормально, адже він не "пішов би наліво", якщо б у стосунках із дружиною було все добре.

"Якщо він щасливо одружений — я не буду із ним спати", — додала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, що письменник, музикант Сергій Жадан відреагував на скандальні зізнання Христини Соловій щодо їхнього роману. Також ми розповідали, що пісні Христини Соловій доступні на російських стримінгових платформах.