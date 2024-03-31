Кристина Соловой рассказала о ранних интимных отношениях и отношениях с женатыми мужчинами

Украинская певица Кристина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/

Известная украинская певица Кристина Соловий призналась, что довольно рано потеряла невинность и ее мама догадалась об этом. Певица также поделилась своими мыслями о том, готова ли она закрутить роман с женатым мужчиной.

Об этом она рассказала в интервью 33 вопроса от Люкс ФМ.

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Кристина Соловий поделилась интимными подробностями своей жизни

Певица призналась, что довольно рано потеряла девственность, в 14 лет. Звезда очень стеснялась бесед с родителями о половой жизни, однако ее мама сама догадалась о том, когда у Соловий произошел первый интим.

"Я прихожу домой, а мама мне говорит: "У тебя что-то серьезное произошло в жизни?". Кажется, это была первая ночь, когда я не ночевала дома. Я ездила на репетиторство, сказала, что задержусь и как будто осталась у подружки на ночь", — поделилась звезда.

Ведущий Слава Демин также поинтересовался у звезды, встречалась ли она с несколькими любовниками одновременно и крутила ли романы с женатыми мужчинами.

Соловий призналась, что в ее жизни случались такие истории.

"Такое случается у меня, да. Это не ок, но такое бывает и я не делаю из этого трагедию", — рассказала она.

Звезда также призналась, что интим с женатым мужчиной это для нее нормально, ведь он не "ушел бы налево", если бы в отношениях с женой было все хорошо.

"Если он счастливо женат — я не буду с ним спать", — добавила она.

Напомним, ранее мы писали, что писатель, музыкант Сергей Жадан отреагировал на скандальные признания Кристины Соловий по поводу их романа. Также мы рассказывали, что песни Кристины Соловий доступны на российских стриминговых платформах.