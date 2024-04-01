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Христина Соловій вперше прокоментувала скандал з Машею Єфросініною

1 квітня 2024 11:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співачка Христина Соловій вперше висловилася про гучний скандал з Машею Єфросініною
Українська співачка Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська виконавиця, авторка пісень Христина Соловій дала відверте інтерв’ю. Популярна артистка вперше прокоментувала скандал, який нещодавно виник між нею та ведучою Машею Єфросініною під час їхнього спілкування.

Свій коментар Христина Соловій дала каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Що Христина Соловій думає про скандал з Машею Єфросініною

Українська співачка зізнається, чи дивиться вона коментарі людей після гучного скандалу з ведучою Машею Єфросініною. За словами Христини Соловій, їй навіть стало приємно, що цей конфлікт почали обговорювати у суспільстві.

До того ж, відома українська артистка розповіла, як вона ставиться до критики і компліментів з боку оточуючих, і наголосила на тому, хто є найбільшим хейтером для неї. 

"Я постійно заглядаю в найновіші оновлення, мені цікаво було. Мені приємно, що це інтерв’ю стало поштовхом для суспільної дискусії на цю тему. Я дуже рівно ставлюся до хейту і до похвали. Я сама можу поставити собі оцінку якусь, і найбільший критик — це я сама", — пояснила Христина Соловій.

Кристина Соловий
Співачка Христина Соловій під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Чи подобається Христині Соловій публічність

Українська співачка зізналася, що їй не подобається той факт, що її почали впізнавати на вулиці. Раніше, як каже Христина, її не впізнавали, коли вона робила іншу зачіску або наносила інший колір помади, а тепер все змінилося.

"Мені не подобається, що мене почали впізнавати. Я дуже звикла, що в мене така зовнішність мінлива. Я роблю іншу укладку або просто інший тон помади, і мене вже не впізнають. Я до цього дуже звикла, а тепер так не канає", — також додала молода українська виконавиця.

Що відомо про скандал між Христиною Соловій і Машею Єфросініною

Нещодавно ведуча Маша Єфросініна взяла інтерв’ю у співачки Христини Соловій, але під час спілкування між жінками виник гучний конфлікт на фоні мови. Артистка наголосила на тому, що всі, хто розмивав кордони між Україною і РФ, повинні нести відповідальність.

"Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці і на душі завжди буде кров", — сказала Христина Соловій.

Интервью Кристины Соловий и Маши Ефросининой
Інтерв'ю Христини Соловій і Маші Єфросініної. Фото: скриншот з YouTube

Проте, Маша зазначила, що Христина спекулює її словами і серйозно звинувачує її. 

"Ти зараз спекулюєш моїми словами. Ти мені сказала, що ми всі, хто сьогодні є у перехідному періоді, маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення", — відповіла українська телеведуча. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Христина Соловій висловилася про свої пісні на російських платформах. 

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Христина Соловій висловилася про роман із Сергієм Жаданом.

Також ми повідомляли про те, що артистка Христина Соловій розповіла, як росіяни вкрали в неї пісню.

Маша Єфросініна
Христина Соловій
шоу-бізнес
українські зірки

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