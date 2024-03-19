Тина Кароль показала совместное видео с Юлией Саниной — украинцы заинтригованы

Тина Кароль и Юлия Санина во время выступления на сцене "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица и актриса, народная артистка Тина Кароль заинтриговала публику новыми кадрами. В частности, популярная исполнительница показала совместное видео с фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной, с которой у нее уже есть общая композиция.

Соответствующее видео Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль показала совместное видео с Юлией Саниной

На официальной странице украинской исполнительницы появилось видео, на котором ее можно увидеть вместе с подругой, солисткой рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной. На кадрах Тина обнимается со своей подругой и говорит ей, какую трансформацию она пережила.

"Это трансформация колоссальная, я довольна", — сказала на видео Тина Кароль.

На что сама Юлия Санина ответила, что по Тине заметно, что она испытывает удовольствие. К тому же, рок-исполнительница решила посмеяться и рассказала, что она чувствовала, когда Тина слушала ее исполнение. По словам Саниной, она даже боялась где-то промахнуться.

"Класс, я рада, я вижу, что ты довольна. А меня еще знаешь, Тина Кароль сидит, слушает, как я пою, каждый дубль, контроль такой. Не залажай, где моя опора, чисто ли я пою милизмы", — с улыбкой на лице ответила Тине Кароль ее подруга, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Тина Кароль на видео с Юлией Саниной. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на совместное видео артисток

Увидев эти кадры, подписчики украинской певицы Тины Кароль решили не молчать и начали их комментировать. В частности, люди оказались заинтригованными этим видео, поэтому начали писать, что эти кадры могут означать для них.

Что происходит? Это самая ожидаемая интрига

Вы такие харизматичные, красивые, молодые. На вас приятно смотреть, Вы — красавица, очень красивая, талантливая и умница

Ну все, теперь нам только остается ждать чего-то бомбического, потому что когда Тина и Юля вместе, что еще может быть лучше

Вы суперово подходите для дружбы, этакие единомышленники, это редкость и ценность, думаю вы сильно цените друг друга, это видно, класс

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Тина Кароль спела дуэтом с Юлией Саниной

Несколько лет назад украинская певица Тина Кароль представила совместную композицию с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Песня под названием "Вільна" стала официальным саундтреком к фильму "Віддана", а клип на нее собрал за это время уже 16 миллионов просмотров.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала, как она готовится к выступлениям.

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