Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Кароль заинтриговала украинцев общими кадрами с Саниной arrow

Кароль заинтриговала украинцев общими кадрами с Саниной

19 марта 2024 16:42
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Тина Кароль показала совместное видео с Юлией Саниной — украинцы заинтригованы
Тина Кароль и Юлия Санина во время выступления на сцене "Квартала 95". Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица и актриса, народная артистка Тина Кароль заинтриговала публику новыми кадрами. В частности, популярная исполнительница показала совместное видео с фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной, с которой у нее уже есть общая композиция.

Соответствующее видео Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Тина Кароль показала совместное видео с Юлией Саниной

На официальной странице украинской исполнительницы появилось видео, на котором ее можно увидеть вместе с подругой, солисткой рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной. На кадрах Тина обнимается со своей подругой и говорит ей, какую трансформацию она пережила.

"Это трансформация колоссальная, я довольна", — сказала на видео Тина Кароль.

@tinakarol

Когда не виделись с подругой несколько месяцев 😅 Что-то задумали 😎🤫 # тинакароль

♬ оригинальный звук – Tina Karol

На что сама Юлия Санина ответила, что по Тине заметно, что она испытывает удовольствие. К тому же, рок-исполнительница решила посмеяться и рассказала, что она чувствовала, когда Тина слушала ее исполнение. По словам Саниной, она даже боялась где-то промахнуться.

"Класс, я рада, я вижу, что ты довольна. А меня еще знаешь, Тина Кароль сидит, слушает, как я пою, каждый дубль, контроль такой. Не залажай, где моя опора, чисто ли я пою милизмы", — с улыбкой на лице ответила Тине Кароль ее подруга, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Публикация со страницы Тины Кароль
Тина Кароль на видео с Юлией Саниной. Фото: скриншот из Instagram

В сети отреагировали на совместное видео артисток

Увидев эти кадры, подписчики украинской певицы Тины Кароль решили не молчать и начали их комментировать. В частности, люди оказались заинтригованными этим видео, поэтому начали писать, что эти кадры могут означать для них.

  • Что происходит? Это самая ожидаемая интрига
  • Вы такие харизматичные, красивые, молодые. На вас приятно смотреть, Вы — красавица, очень красивая, талантливая и умница
  • Ну все, теперь нам только остается ждать чего-то бомбического, потому что когда Тина и Юля вместе, что еще может быть лучше
  • Вы суперово подходите для дружбы, этакие единомышленники, это редкость и ценность, думаю вы сильно цените друг друга, это видно, класс
Комментарии со страницы Тины Кароль
Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Тины Кароль
Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Тина Кароль спела дуэтом с Юлией Саниной

Несколько лет назад украинская певица Тина Кароль представила совместную композицию с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Песня под названием "Вільна" стала официальным саундтреком к фильму "Віддана", а клип на нее собрал за это время уже 16 миллионов просмотров.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Тина Кароль показала, как она готовится к выступлениям.

Раньше мы рассказывали о том, что певица Тина Кароль показала свою фигуру в коротком платье.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Тина Кароль представила новую песню.

Тина Кароль
Юлия Санина
шоу-бизнес
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство