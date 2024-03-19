Тина Кароль показала совместное видео с Юлией Саниной — украинцы заинтригованы

Кароль заинтриговала украинцев общими кадрами с Саниной
Известная украинская певица и актриса, народная артистка Тина Кароль заинтриговала публику новыми кадрами. В частности, популярная исполнительница показала совместное видео с фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной, с которой у нее уже есть общая композиция.
Соответствующее видео Тина Кароль обнародовала на своей странице в Instagram.
Тина Кароль показала совместное видео с Юлией Саниной
На официальной странице украинской исполнительницы появилось видео, на котором ее можно увидеть вместе с подругой, солисткой рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной. На кадрах Тина обнимается со своей подругой и говорит ей, какую трансформацию она пережила.
"Это трансформация колоссальная, я довольна", — сказала на видео Тина Кароль.
@tinakarol
Когда не виделись с подругой несколько месяцев 😅 Что-то задумали 😎🤫 # тинакароль♬ оригинальный звук – Tina Karol
На что сама Юлия Санина ответила, что по Тине заметно, что она испытывает удовольствие. К тому же, рок-исполнительница решила посмеяться и рассказала, что она чувствовала, когда Тина слушала ее исполнение. По словам Саниной, она даже боялась где-то промахнуться.
"Класс, я рада, я вижу, что ты довольна. А меня еще знаешь, Тина Кароль сидит, слушает, как я пою, каждый дубль, контроль такой. Не залажай, где моя опора, чисто ли я пою милизмы", — с улыбкой на лице ответила Тине Кароль ее подруга, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.
В сети отреагировали на совместное видео артисток
Увидев эти кадры, подписчики украинской певицы Тины Кароль решили не молчать и начали их комментировать. В частности, люди оказались заинтригованными этим видео, поэтому начали писать, что эти кадры могут означать для них.
- Что происходит? Это самая ожидаемая интрига
- Вы такие харизматичные, красивые, молодые. На вас приятно смотреть, Вы — красавица, очень красивая, талантливая и умница
- Ну все, теперь нам только остается ждать чего-то бомбического, потому что когда Тина и Юля вместе, что еще может быть лучше
- Вы суперово подходите для дружбы, этакие единомышленники, это редкость и ценность, думаю вы сильно цените друг друга, это видно, класс
Тина Кароль спела дуэтом с Юлией Саниной
Несколько лет назад украинская певица Тина Кароль представила совместную композицию с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной. Песня под названием "Вільна" стала официальным саундтреком к фильму "Віддана", а клип на нее собрал за это время уже 16 миллионов просмотров.
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