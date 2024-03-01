Зваблива Тіна Кароль випустила відверту пісню — відео
Українська популярна співачка Тіна Кароль записала нову пісню "З тобою". Вона пристрасно виконала її в звабливому образі.
Музичне відео виклали у YouTube.
Норовлива Кароль заспівала про стосунки з коханою людиною
Тіна Кароль з фірмовою червоною помадою на вустах заспівала новий трек "З тобою". У ліричному відео вона позує перед екраном монітору, лежачи на ліжку в обтислій чорній сукні.
Її нова пісня розповідає про стосунки з коханою людиною і червоною ниткою відчувається весняний настрій, який наповнений пристрастю.
Кароль сама написала музику і текст у цьому проєкті. У мелодії відчуваються проблиски блюзу.
"Нова пісня, новий вимір, де ти знайдеш відгук своїм несказаним почуттям", — описала новий трек Кароль.
Українці вражені весняним настроєм Тіни
Прихильникам співачки неймовірно сподобалась її нова пісня. Вони вважають, що вона стане хітом закоханих пар цієї весни, а може й не тільки.
"Ну що, фірмове: робіть дітей під цю пісню!"
"Кохання. Пристрасть. Сексуальність. Неймовірно".
"З перших секунд мурахи, не перестаю захоплюватися вами, настільки ви сильно вмієте торкатися душі. Неймовірно чуттєво".
Раніше співачку звинуватили у плагіаті — що не так з тією колекцією одягу.
Також Кароль вразила прихильників оголеною фотосесією.
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