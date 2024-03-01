Зваблива Тіна Кароль випустила відверту пісню — відео

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українська популярна співачка Тіна Кароль записала нову пісню "З тобою". Вона пристрасно виконала її в звабливому образі.

Музичне відео виклали у YouTube.

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Норовлива Кароль заспівала про стосунки з коханою людиною

Тіна Кароль з фірмовою червоною помадою на вустах заспівала новий трек "З тобою". У ліричному відео вона позує перед екраном монітору, лежачи на ліжку в обтислій чорній сукні.

Її нова пісня розповідає про стосунки з коханою людиною і червоною ниткою відчувається весняний настрій, який наповнений пристрастю.

Кароль сама написала музику і текст у цьому проєкті. У мелодії відчуваються проблиски блюзу.

"Нова пісня, новий вимір, де ти знайдеш відгук своїм несказаним почуттям", — описала новий трек Кароль.

Українці вражені весняним настроєм Тіни

Прихильникам співачки неймовірно сподобалась її нова пісня. Вони вважають, що вона стане хітом закоханих пар цієї весни, а може й не тільки.

"Ну що, фірмове: робіть дітей під цю пісню!"

"Кохання. Пристрасть. Сексуальність. Неймовірно".

"З перших секунд мурахи, не перестаю захоплюватися вами, настільки ви сильно вмієте торкатися душі. Неймовірно чуттєво".

Коментарі про пісню "З тобою". Фото: instagram.com/tina_karol/

Раніше співачку звинуватили у плагіаті — що не так з тією колекцією одягу.

Також Кароль вразила прихильників оголеною фотосесією.