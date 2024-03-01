Соблазнительная Тина Кароль выпустила откровенную песню — видео
Украинская популярная певица Тина Кароль записала новую песню "С тобой". Она страстно выполнила ее в обольстительном образе.
Музыкальное видео выложили в YouTube.
Строптивая Кароль спела об отношениях с любимым человеком
Тина Кароль с фирменной красной помадой на губах спела новый трек "С тобой". В лирическом видео она позирует перед экраном монитора, лежа на кровати в тесном черном платье.
Ее новая песня рассказывает об отношениях с любимым человеком и в ней ощущается весеннее настроение, наполненное страстью.
Кароль сама написала музыку и текст в этом проекте. В мелодии ощущаются проблески блюза.
"Новая песня, новое измерение, где ты найдешь отклик своим несказанным чувствам", — описала новый трек Кароль.
Украинцы удивлены весенним настроением Тины
Поклонникам певицы невероятно понравилась ее новая песня. Они полагают, что она станет хитом влюбленных пар этой весной, а может и не только.
"Ну что, фирменное: делайте детей под эту песню!"
"Любовь. Страсть. Сексуальность. Невероятно".
"С первых секунд мурашки, не перестаю восхищаться вами, настолько вы сильно умеете касаться души. Невероятно чувственно".
Раньше певицу обвинили в плагиате — что не так с той коллекцией одежды.
Также Кароль поразила поклонников обнаженной фотосессией.
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