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Соблазнительная Тина Кароль выпустила откровенную песню — видео

1 марта 2024 10:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Соблазнительная Тина Кароль выпустила откровенную песню — видео
Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская популярная певица Тина Кароль записала новую песню "С тобой". Она страстно выполнила ее в обольстительном образе. 

Музыкальное видео выложили в YouTube.

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Строптивая Кароль спела об отношениях с любимым человеком

Тина Кароль с фирменной красной помадой на губах спела новый трек "С тобой". В лирическом видео она позирует перед экраном монитора, лежа на кровати в тесном черном платье.

Ее новая песня рассказывает об отношениях с любимым человеком и в ней ощущается весеннее настроение, наполненное страстью.

Кароль сама написала музыку и текст в этом проекте. В мелодии ощущаются проблески блюза.

"Новая песня, новое измерение, где ты найдешь отклик своим несказанным чувствам", — описала новый трек Кароль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Украинцы удивлены весенним настроением Тины

Поклонникам певицы невероятно понравилась ее новая песня. Они полагают, что она станет хитом влюбленных пар этой весной, а может и не только.

"Ну что, фирменное: делайте детей под эту песню!"

"Любовь. Страсть. Сексуальность. Невероятно".

"С первых секунд мурашки, не перестаю восхищаться вами, настолько вы сильно умеете касаться души. Невероятно чувственно".

Комментарии о песне "С тобой". Фото: instagram.com/tina_karol/
Комментарии о песне "С тобой". Фото: instagram.com/tina_karol/

Раньше певицу обвинили в плагиате — что не так с той коллекцией одежды.

Также Кароль поразила поклонников обнаженной фотосессией.

Тина Кароль
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