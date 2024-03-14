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Тіна Кароль у чорному обтислому вбранні показала, як готується до виступів

14 березня 2024 11:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль у чорному обтислому вбранні показала, як готується до виступів
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла шанувальникам про те, як готується до виступів. У зірки після концертів дуже сильно болять ноги, а тому вона знайшла для себе спосіб мінімізувати шкоду для свого тіла.

Про це вона розповіла у TikTok.

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Тіна Кароль показала, як готується до виступів

@tinakarol

Напиши свої думки та що саме відгукнулось тобі ❤️ #тінакароль #tinakarol

♬ оригинальный звук - Tina Karol

Співачка зізнається, що усе навантаження під час співу припадає саме на ноги і вони дуже болять після концертів. 

Зірка знайшла для себе спосіб, як зменшити навантаження на свій організм під час виступів. Кароль розповідає, що обов'язково перед кожним виходом на сцену розігріває своє тіло будь-якими базовими вправами.

"Ви просто маєте давати ніби весь вантаж в таз і в ноги. Тому в мене дуже часто болять ноги. Перед кожним співом обов'язково розігрійте своє тіло фізично. Стрибайте на скакалці, віджимайтесь, все що завгодно. Тіло має прокинутися", — пояснює виконавиця.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Зірка розповідає про те, що вправи допоможуть також прокинутися вашому голосу. Артистка зазначає, що виконавець не має права "опускати руки" коли втомлений, а фізичне навантаження поверне бажання співати.

"Ви не маєте собі дозволяти бути стомленими, ви мусите стати на ноги і діяти — розігрітися. Саме тоді з'явиться бажання. Воно з'являється в процесі", — пояснює співачка.

Щоб не боліло тіло після виступів, Кароль також радить виконавцям завжди приділяти час на вправи для розтяжки тіла.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль похизувалася ніжками у чорній звабливій мінісукні. Також популярна співачка показала себе у відвертій фотосесії.

спорт
здоров'я
Тіна Кароль
шоу-бізнес
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виступ

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