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Тина Кароль в черном облегающем наряде показала, как готовится к выступлениям

14 марта 2024 11:46
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль в черном облегающем наряде показала, как готовится к выступлениям
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала поклонникам о том, как готовится к выступлениям. У звезды после концертов очень сильно болят ноги, поэтому она нашла для себя способ минимизировать вред для своего тела.

Об этом она рассказала в TikTok.

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Тина Кароль показала, как готовится к выступлениям

@tinakarol

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♬ оригинальный звук – Tina Karol

Певица признается, что вся нагрузка при пении приходится именно на ноги и они очень болят после концертов.

Звезда нашла для себя способ, как снизить нагрузку на свой организм во время выступлений. Кароль рассказывает, что обязательно перед каждым выходом на сцену разогревает свое тело любыми базовыми упражнениями.

"Вы просто должны давать будто весь груз в таз и в ноги. Поэтому у меня очень часто болят ноги. Перед каждым пением обязательно разогрейте свое тело физически. Прыгайте на скакалке, отжимайтесь, все что угодно. Тело должно проснуться", — объясняет исполнительница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Звезда рассказывает, что упражнения помогут также проснуться вашему голосу. Артистка отмечает, что исполнитель не имеет права "опускать руки" когда устал, а физическая нагрузка вернет желание петь.

"Вы не должны себе позволять быть уставшими, вы должны стать на ноги и действовать — разогреться. Именно тогда появится желание. Оно появляется в процессе", — объясняет певица.

Чтобы не болело тело после выступлений, Кароль также советует исполнителям всегда уделять время упражнениям для растяжки тела.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась ножками в черном обольстительном мини-платье. Также популярная певица показала себя в откровенной фотосессии.

спорт
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Тина Кароль
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