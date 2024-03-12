Тіна Кароль похизувалася стрункими ніжками у звабливому міні

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль похизувалася своєю шикарною фігурою у короткому вбранні. Зірка приміряла чорну звабливу мінісукню.

Відповідні світлини вона опублікувала у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль продемонструвала на світлині свої принади у новій чорній сукні.

Зірка постала перед камерою у короткому міні з відкритим декольте, яке вдало підкреслило її стрункі ніжки та пишний бюст.

Свій образ артистка доповнила взуттям на високих підборах та об'ємною укладкою.

Співачка не стала наносити на своє обличчя макіяж, однак виглядає звабливо навіть без червоної помади та нафарбованих вій.

Артистка також не стала доповнювати сукню прикрасами.

Тіна Кароль у звабливому чорному міні. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нагадаємо, ми писали про те, що українці відреагували на нову спокусливу пісню Кароль. Також популярна співачка показала себе у відвертій фотосесії.