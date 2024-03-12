Тина Кароль похвасталась стройными ножками в обольстительном мини

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась своей шикарной фигурой в коротком наряде. Звезда примеряла черное обольстительное мини-платье.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль продемонстрировала на фотографии свои прелести в новом черном платье.

Звезда предстала перед камерой в коротком мини с открытым декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройные ножки и пышный бюст.

Свой образ артистка дополнила обувью на высоком каблуке и объемной укладкой.

Певица не стала наносить на свое лицо макияж, однако выглядит обольстительно даже без красной помады и накрашенных ресниц.

Артистка также не стала дополнять платье украшениями.

Тина Кароль в обольстительном черном мини. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинцы отреагировали на новую соблазнительную песню Кароль. Также популярная певица показала себя в откровенной фотосессии.