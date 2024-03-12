Тина Кароль похвасталась стройными ножками в обольстительном мини
Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась своей шикарной фигурой в коротком наряде. Звезда примеряла черное обольстительное мини-платье.
Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Тина Кароль похвасталась стройной фигурой в соблазнительном платье
Тина Кароль продемонстрировала на фотографии свои прелести в новом черном платье.
Звезда предстала перед камерой в коротком мини с открытым декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройные ножки и пышный бюст.
Свой образ артистка дополнила обувью на высоком каблуке и объемной укладкой.
Певица не стала наносить на свое лицо макияж, однако выглядит обольстительно даже без красной помады и накрашенных ресниц.
Артистка также не стала дополнять платье украшениями.
Напомним, мы писали о том, что украинцы отреагировали на новую соблазнительную песню Кароль. Также популярная певица показала себя в откровенной фотосессии.
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