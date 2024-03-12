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Тина Кароль похвасталась стройными ножками в обольстительном мини

12 марта 2024 12:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль похвасталась стройными ножками в обольстительном мини
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль похвасталась своей шикарной фигурой в коротком наряде. Звезда примеряла черное обольстительное мини-платье.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.

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Тина Кароль похвасталась стройной фигурой в соблазнительном платье

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Тина Кароль продемонстрировала на фотографии свои прелести в новом черном платье.

Звезда предстала перед камерой в коротком мини с открытым декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройные ножки и пышный бюст.

Свой образ артистка дополнила обувью на высоком каблуке и объемной укладкой.

Певица не стала наносить на свое лицо макияж, однако выглядит обольстительно даже без красной помады и накрашенных ресниц.

Артистка также не стала дополнять платье украшениями.

Тина Король
Тина Кароль в обольстительном черном мини. Фото: instagram.com/tina_karol/

Напомним, мы писали о том, что украинцы отреагировали на новую соблазнительную песню Кароль. Также популярная певица показала себя в откровенной фотосессии.

Тина Кароль
шоу-бизнес
украинские звезды
фигура
платье
образ

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