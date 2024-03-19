Тіна Кароль показала спільне відео з Юлією Саніною — українці заінтриговані

Тіна Кароль і Юлія Саніна під час виступу на сцені "Кварталу 95". Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка і акторка, народна артистка Тіна Кароль заінтригувала публіку новими кадрами. Зокрема, популярна виконавиця показала спільне відео із фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною, з якою в неї вже є спільна композиція.

Відповідне відео Тіна Кароль оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Тіна Кароль показала спільне відео з Юлією Саніною

На офіційній сторінці української виконавиці з’явилося відео, на якому її можна побачити разом з подругою, солісткою рок-гурту The Hardkiss Юлією Саніною. На кадрах Тіна обіймається зі своєю подругою і говорить їй, яку трансформацію вона пережила.

"Це трансформація колосальна, я задоволена", — сказала на відео Тіна Кароль.

На що сама Юлія Саніна відповіла, що по Тіні помітно, що вона відчуває задоволення. До того ж, рок-виконавиця вирішила посміятися і розповіла, що вона відчувала, коли Тіна слухала її виконання. За словами Саніної, вона навіть боялася десь схибити.

"Клас, я рада, я бачу, що ти задоволена. А мене ще знаєш, Тіна Кароль сидить, слухає, як я співаю, кожен дубль, контроль такий. Не залажай, де моя опора, чи чисто я співаю мілізми", — з посмішкою на обличчі відповіла Тіні Кароль її подруга, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Тіна Кароль на відео з Юлією Саніною. Фото: скриншот з Instagram

В мережі відреагували на спільне відео артисток

Побачивши ці кадри, підписники української співачки Тіни Кароль вирішили не мовчати і почали їх коментувати. Зокрема, люди виявилися заінтригованими цим відео, тому почали писати, що ці кадри можуть означати для них.

Що відбувається? Це найочікуваніша інтрига

Ви такі харизматичні, красиві, молоді. На вас приємно дивитися, Ви — красуня, дуже гарна, талановита і розумниця

Ну все, тепер нам тільки залишається чекати на щось бомбічне, бо коли Тіна і Юля разом, що ще може бути краще

Ви суперово підходите для дружби, такі собі однодумці, це рідкість і цінність, думаю ви сильно ціните одна одну, це видно, клас

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Тіна Кароль заспівала дуетом з Юлією Саніною

Декілька років тому українська співачка Тіна Кароль презентувала спільну композицію із солісткою гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Пісня під назвою "Вільна" стала офіційним саундтреком до фільму "Віддана", а кліп на неї зібрав за цей час вже 16 мільйонів переглядів.

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