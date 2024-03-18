Можна їсти все —Тіна Кароль розкрила секрети стрункої фігури

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла шанувальникам про свою дієту. Зірка обмежує себе лише зранку та ввечері, а в обід дозволяє собі різні смаколики.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Співачка часто спілкується із шанувальниками у соціальних мережах і дає їм можливість ставити їй питання, які їх цікавлять.

Нещодавно зірка поділилася своєю дієтою.

39-річна Кароль має витончену талію, стрункі ніжки та захоплює багатьох своєю красою.

Не набирати вагу їй дозволяє спеціальний раціон.

Зірка дозволяє собі смачненьке лише в обід, зранку вона вживає лише білкову їжу, а вечеряє овочами.

До того, як співачка знайшла ідеальний варіант харчування для себе, вона сиділа на популярних дієтах.

"Була 20 років на дієтах. Все маркетинг… В обід можна все! А саме від 13 до 15 години. Ранком – білки, ввечері – овочі", — поділилася Кароль.

Дієта Тіни Кароль. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що Кароль презентувала нову композицію про кохання та отримала неоднозначну реакцію від українців. Раніше ми розповідали про те, що популряна співачка знялась у відвертій фотосесії.