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Можна їсти все —Тіна Кароль розкрила секрети стрункої фігури

18 березня 2024 20:54
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Можна їсти все —Тіна Кароль розкрила секрети стрункої фігури
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла шанувальникам про свою дієту. Зірка обмежує себе лише зранку та ввечері, а в обід дозволяє собі різні смаколики.

Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.

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Тіна Кароль поділилася секретами стрункої фігури

Співачка часто спілкується із шанувальниками у соціальних мережах і дає їм можливість ставити їй питання, які їх цікавлять.

Нещодавно зірка поділилася своєю дієтою.

39-річна Кароль має витончену талію, стрункі ніжки та захоплює багатьох своєю красою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Не набирати вагу їй дозволяє спеціальний раціон.

Зірка дозволяє собі смачненьке лише в обід, зранку вона вживає лише білкову їжу, а вечеряє овочами.

До того, як співачка знайшла ідеальний варіант харчування для себе, вона сиділа на популярних дієтах.

"Була 20 років на дієтах. Все маркетинг… В обід можна все! А саме від 13 до 15 години. Ранком – білки, ввечері – овочі", — поділилася Кароль.

Можна їсти все —Тіна Кароль розкрила секрети стрункої фігури - фото 1
Дієта Тіни Кароль. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що Кароль презентувала нову композицію про кохання та отримала неоднозначну реакцію від українців. Раніше ми розповідали про те, що популряна співачка знялась у відвертій фотосесії. 

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Тіна Кароль
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