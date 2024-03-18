Можна їсти все —Тіна Кароль розкрила секрети стрункої фігури
Відома українська співачка Тіна Кароль розповіла шанувальникам про свою дієту. Зірка обмежує себе лише зранку та ввечері, а в обід дозволяє собі різні смаколики.
Про це вона розповіла на своїй сторінці Instagram.
Тіна Кароль поділилася секретами стрункої фігури
Співачка часто спілкується із шанувальниками у соціальних мережах і дає їм можливість ставити їй питання, які їх цікавлять.
Нещодавно зірка поділилася своєю дієтою.
39-річна Кароль має витончену талію, стрункі ніжки та захоплює багатьох своєю красою.
Не набирати вагу їй дозволяє спеціальний раціон.
Зірка дозволяє собі смачненьке лише в обід, зранку вона вживає лише білкову їжу, а вечеряє овочами.
До того, як співачка знайшла ідеальний варіант харчування для себе, вона сиділа на популярних дієтах.
"Була 20 років на дієтах. Все маркетинг… В обід можна все! А саме від 13 до 15 години. Ранком – білки, ввечері – овочі", — поділилася Кароль.
Нагадаємо, ми писали про те, що Кароль презентувала нову композицію про кохання та отримала неоднозначну реакцію від українців. Раніше ми розповідали про те, що популряна співачка знялась у відвертій фотосесії.
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