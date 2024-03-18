Можно есть все — Тина Кароль раскрыла секреты стройной фигуры

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль рассказала поклонникам про свою диету. Звезда ограничивает себя только утром и вечером, а в обед позволяет себе разные вкусности.

Об этом она рассказала на своей странице Instagram.

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Певица часто общается с поклонниками в социальных сетях и дает им возможность задавать ей интересующие их вопросы.

Недавно звезда поделилась своей диетой.

39-летняя Кароль имеет изящную талию, стройные ножки и восхищает многих своей красотой.

Не набирать вес ей позволяет специальный рацион.

Звезда позволяет себе вкусненькое только в обед, утром она ест только белковую пищу, а ужинает овощами.

До того как певица нашла идеальный вариант питания для себя, она сидела на популярных диетах.

"Была 20 лет на диетах. Все маркетинг… В обед можно все! А именно от 13 до 15 часов. Утром – белки, вечером – овощи", — поделилась Кароль.

Диета Тины Кароль. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали о том, что Кароль представила новую композицию о любви и получила неоднозначную реакцию от украинцев. Ранее мы рассказывали о том, что популярная певица снялась в откровенной фотосессии.